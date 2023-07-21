亮・珠寶／海洋主題首飾絕配夏日穿搭　海星、貝殼胸針當髮飾卡哇伊

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Summer系列鑲嵌青金石、綠松石、玉髓、白色珍珠母貝、鑽石的Wave項鍊2,040,000元，耳環580,000元，手鍊865,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

陽光明媚的夏日讓人嚮往迷人海濱，海洋風主題元素也融入夏季穿搭之中，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出6款Lucky Summer系列珠寶，將滔滔海浪化為波浪線條的珠寶，帆船、貝殼與海星也變身為小巧胸針可別於服裝或作為髮飾，增添可愛氣息。





▲模特兒髮上別著梵克雅寶Lucky Summer系列Seashell胸針、Starfish胸針，衣服則別上Boat胸針。

梵克雅寶Lucky Summer系列以海浪起伏線條為靈感的項鍊、手鍊與耳環，由圓珠飾邊的大小不一海浪圖騰錯落排列而成，各鑲嵌如深海般的青金石、描繪寧靜海岸線的玉髓和綠松石、代表海面粼粼波光的珍珠母貝與鑽石，整體設計充滿動感。

Lucky Summer另外3款胸針也選用亮麗寶石展現夏日活力，小船胸針鑲嵌白色珍珠母貝與青金石，海星胸針選用不透色又具細膩紋理的紅碧玉則首度在梵克雅寶作品亮相，而貝殼胸針使用的灰色與白色珍珠母貝則是品牌常用材質，但能讓具優美弧度的兩色珍珠母貝完美嵌合，著實展現品牌精湛的鑲嵌細工工藝。





▲梵克雅寶鑲嵌青金石、白色珍珠母貝的小船造型Lucky Summer Boat胸針，225,000元。

▲梵克雅寶鑲白色與灰色珍珠母貝的貝殼造型Lucky Summer Seashell胸針，225,000元。

▲梵克雅寶海星造型鑲紅碧玉Lucky Summer Starfish胸針，167,000元。

而與海洋緊密連結的MIKIMOTO，則將海底珊瑚化為Kofuku no ki系列鑽石珍珠18K白金胸針、珍珠鑽石18K粉紅金指間戒，均是日常容易穿戴的設計；而更入門的海洋主題珠寶還有珍珠海馬造型胸針，尾巴捲著單珠模樣卡哇伊，Tiffany & Co.則有不到3萬元的海星純銀胸針可供選擇，伸長的觸角設計顯得俏皮，出自已逝的設計師Elsa Peretti的創意。



▲MIKIMOTO珊瑚造型Kofuku no ki系列鑽石珍珠18K白金胸針，231,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



▲MIKIMOTO珊瑚造型Coral系列珍珠鑽石18K粉紅金指間戒，132,000元。

▲MIKIMOTO台北101旗艦店獨家的18K白金與日本Akoya珍珠海馬造型胸針，67,000元。

▲Tiffany Elsa Peretti海星造型純銀胸針，28,000元。（圖／Tiffany提供）