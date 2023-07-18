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Karencici曝有囤鞋癖人生第一雙獻給Vans　大淵當爸甜蜜著迷親子鞋

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記者鮑璿安 ／台北報導

Vans為慶祝今年再次推出鞋款 「Knu Skool」，日前於華山1914文創產業園區 Legacy舉辦Knu Skool party，請到大淵MUTA、Karencici、RĒD°芮德、王ADEN、PIZZALI參與，這次活動更像是一群資深鞋控的聚會，Karencici更透露自己熱衷於穿搭，家中鞋款的數量超過百雙。

▲▼Vans 。（圖／品牌提供）

▲（左起）木木、RĒD°芮德、PIZZALI、大淵MUTA、Karencici、王ADEN 。（圖／品牌提供）

大淵絲毫不掩飾自己是品牌死忠粉，他直言，「Vans就是潮流、街頭、音樂的代表，就算你沒穿過也一定看過朋友穿Vans。」而他穿上品牌Old Skool 輪廓上改造的「Knu Skool」鞋款，特大和加厚的鞋面、鞋頭、鞋舌，洋溢90 年代末的滑板風格，他雖不熱衷情侶鞋穿搭，但卻非常著迷親子鞋，話語中流露升格當爸的甜蜜。

▲▼Vans 。（圖／品牌提供）

▲大淵絲毫不掩飾自己是品牌死忠粉 。（圖／品牌提供）

▲▼Vans 。（圖／品牌提供）

▲Karencici 以短版上衣搭配短褲、滑板鞋很有夏季氣息。（圖／品牌提供）

Karencici以短版上衣搭配短褲、滑板鞋，她尤其偏好百搭類型鞋款，透露人生中第一雙自己買的鞋子就是Vans，更說自己其實有囤鞋癖好，家中可能有多達100雙鞋。芮德及木木不約而同選擇以泡泡襪搭配Knu Skool鞋款，呈現時下流行的Y2K風格。

▲▼Vans 。（圖／品牌提供）

▲Vans Knu Skool 男女款麵包滑板鞋 。（圖／品牌提供）

看更多鞋款

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲（依序）悠遊 All Star、Chuck 70季節新款 。（圖／品牌提供）

Converse此次以Chuck Taylor All Star及Chuck 70經典鞋款為基礎，並融合自在不羈的滑板精神，打造甜酷風格「悠遊All Star」和街頭滑板風格Chuck 70季節新款。前者融入厚底造型上腳超舒適；後者則使用帆布鞋面，增添絨面皮革細節、主鞋帶用扁寬型雙色調呈現，增添辨識度。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens在本季帶來「Crazy Horse」瘋馬牛皮系列，8065瑪莉珍鞋； Adrian流蘇樂福鞋 。（圖／品牌提供）

Dr. Martens則在本季帶來「Crazy Horse」瘋馬牛皮系列，「8065瑪莉珍鞋」換穿皮革新裝，鏤空圖樣結合質感金屬扣環，搭配馬汀黃色縫線、氣墊大底打造少女個性感；Adrian流蘇樂福鞋以瘋馬牛皮革，搭配流蘇穗飾點綴，成為展現雅痞氣息的正式休閒鞋款。

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