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星巴克紫色漸層隨行杯、芋頭甜點超夢幻　森林綠帶來夏季清新

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記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入盛夏，星巴克也呼應夏季氛圍，推出以紫色為主題的相關新品，隨行杯等新品使用紫色搭配蘋果綠，超跳TONE的組合也意外帶出新氛圍，漸層的設計就是比單調的單色多了一抹趣味性，另還以紫色的芋頭推出相對應的甜點，讓你夏天從嘴到手充滿濃濃季節氣息。

▲星巴克、亞尼克夏季新品。（圖／各業者提供）

星巴克針對夏季的炙熱尾聲，以「SUMMER FIELD」為主題推出新品，選用俏麗的黃色、美麗的淺紫色，及簡約的白色和蘋果綠為主色調，或者是點綴以繽紛搖曳的花卉，讓使用者在手裡出現百花齊放的花卉原野，為生活增添蓬勃的氣象。

▲星巴克、亞尼克夏季新品。（圖／各業者提供）▲星巴克、亞尼克夏季新品。（圖／各業者提供）

▲芋泥布丁生乳捲，售價130元；芋泥布丁售價75元。

而最新推出的甜點，也搭配新品以紫色的芋頭為主軸，以戚風蛋糕捲入蜜芋頭與滑順的布丁，再搭上北海道奶霜鮮奶油的「芋泥布丁生乳捲」，還有用雞蛋布丁為基底，加上底部滿滿濃郁芋泥及紮實蜜芋頭，過往一直受到歡迎的「芋泥布丁」，這次也限時回歸。

▲星巴克、亞尼克夏季新品。（圖／各業者提供）

追求清新風格的消費者，其全新的New Green系列會讓你眼睛一亮，交錯使用清新朝氣的薄荷綠和品牌經典森林綠，灌注在全新杯型上，不同色階的綠色無論深邃內斂或是粉嫩朝氣都兼具，以上商品將於7／19正式在台開賣。

▲星巴克、亞尼克夏季新品。（圖／各業者提供）

▲亞尼克芒果富豪採用愛文芒果製作的熱帶水果餡，售價1,488元。

因應夏天與即將到來的父親節，亞尼克也推出多款蛋糕新品，以芒果與百香果入菜，包括以芒果奶霜搭配蓬鬆柔軟的泡芙蛋糕，加上濃郁愛文芒果特調熱帶水果餡的「芒果富豪」，以及使用法國Sicoly百香果果泥與帶籽百香果汁，加上蒙太古奶油做成奶油餡，結合底部巧克力派塔與酥菠蘿口感的「百香果巧克力派」，都能細品今年的夏季之味。

▲星巴克、亞尼克夏季新品。（圖／各業者提供）

▲亞尼克百香果巧克力派，售價1,188元。

關鍵字：

星巴克, 亞尼克, 夏季

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