試・開箱／低飽和度的「灰階彩妝」更時髦！藍綠色也能玩出清冷透明感

記者李薇／台北報導

雖然還感受不到涼意，但秋妝已經悄悄登場，最近兩大日系品牌SUQQU與LUNASOL都紛紛發表全新的秋彩系列，輕盈色調展現出全新的「灰階時尚」，沒有過於強烈的飽和度，運用稍微淡雅的質感，讓亞洲女孩也能大膽玩出個人風格。

＃SUQQU 「岩絵具」繽紛層次

「質感系彩妝」SUQQU慶祝成立20周年，這次以日本傳統繪畫使用的顏料「岩絵具」作為靈感，運用礦物磨碎製成的彩色粉末，透過不同顆粒與色彩，互相堆疊出繽紛層次；最值得關注的就是每次上市都立刻被掃光的「晶采光透眼彩蜜」，總共推出5新色、2限定色，一抹就有飽和色調的眼彩蜜，裡面蘊含不同大小珠光，在光線照射下更顯出通透色調與層次，乳霜感的質地手指就能輕鬆暈染，打造細緻服貼的眼影妝效。

當然不能錯過的還有經典「晶采盈緻眼彩盤」，大顆細閃、珠光色調與半霧面深邃色組成的四色眼影，可以發現每一格都是獨特妝感，不同光澤跟顯色度，可以讓妝效展現宛如和諧的樂章，單色更是能夠玩出具有個性的妝效，即使是看起來稍微有難度的藍色與綠色，也能夠發揮出專屬亞洲人的細膩氛圍，完全不用技巧就能打造絕美深邃眼妝。

＃LUNASOL 探索行星浩瀚

這一季的LUNASOL則是把大地色的組合玩到淋漓盡致，並把宇宙行星的樣貌運用眼盤色彩搭配出來，其中，晶巧霓光眼彩盒推出金橘組合與水藍組合兩款，尤其是這海王星的藍綠色調，簡直美出新天際，日本專業彩妝師今吉宏成還遠到台灣來分享這盤使用秘訣，可以先用右上角的奶茶色大面積打底眼窩，再使用藍色製造出漸層感，因為獨家研發的色彩調配，即使是新手也能夠輕鬆擁有透明感妝容。

不只是在眼摺位置畫出藍色調，今吉宏成更推薦剛開始會擔心失守的女孩，可以將左下的藍綠色在眼頭或眼尾稍微局部加強，製造出亮點即可，頰彩、唇彩的搭配則建議選擇自然色系，來強調眼妝，而不是每個部位都精緻滿分的「減法彩妝」畫法，會更能夠展現出眼彩的美麗與獨特。