CP值攻頂！寶雅必買TOP 10美妝好物　200元卸妝棉、不暈染眼線筆通通要收

記者李薇／台北報導、攝影

寶雅是很多女孩都愛逛的店，不僅美妝保養可以一次買足，連生活用品都能夠一站購齊，成為不少人三不五時就會走走的地方，以下也盤點必買10大美妝好物，身為愛美的粉絲一定要存起來。

＃Love Liner 防水極細眼線液筆，售價650元

Love Liner的眼線液筆真的是用過就回不去，極細的筆頭加上滑順飽和的墨水，一秒就可以畫出宛如大師級精緻眼神，重點是超級不暈的妝效，真的是夏日出遊完美一整天的首選，一支每天用都可以持續很久，搖一搖就會再度出水，真的超推。

＃FINO 高效滲透護髮油，售價399元

染燙髮的高CP值救星，絕對是FINO護髮膜，不到200元的價格，加上超強修護力，在美妝版早就紅透半邊天，這次再度推出免沖洗的護髮油，質地細膩又超好吸收，真的又是必須大推的好物，可愛的花果香味，直接當髮香噴霧連香水都都省下來了。

＃J-LIN 植物降敏美妝蛋，售價259元

肌膚容易刺激又敏感的人，MIT品牌J-LIN推出全新的美妝蛋，使用天然植物萃取成分，不僅不容易造成肌膚負擔，同時又可以更好的被分解，是環境友善的單品，重點是泡水之後柔軟服貼，讓上妝更為輕鬆快速。

＃MelanoCC 高滲透維他命C集中對策面膜，售價499元

MelanoCC之前推出的精華曾上市就引起爆賣，熱銷程度一支難求，拿下日本5年連續銷售冠軍，後來又加碼推出化妝水，這次更出全新面膜，針對夏季蠟黃膚況選用這款就沒錯，不僅面膜布料超級服貼，更是膚色暗沉的急救好物，一周2到3次就很有感。

＃碧菲絲特 毛孔即淨卸妝棉，售價220元

「卸妝棉始祖」碧菲絲特早在多年前就已經推出的殿堂級卸妝棉，用過的人都會默默回購，就怕有一天紅了買不到，簡直民生用品等級的卸妝棉超大張，直接擦全臉都還有剩，重點是卸妝水的質地一點都不會油膩厚重，防水彩妝也可以輕鬆清潔，卸淨完全不乾澀。

＃unlabel LAB 超快毛孔清零維他命，售價1680元

從日本紅到台灣的unlabel LAB以小分子保養，為肌膚提供輕盈有感的提亮效果，甚至在日本拿下「毒舌雜誌」LDK好評推薦5次奪冠，可見口碑有保障，重點是使用起來質地很清爽，夏季用也不會有黏膩感，是一款男女都適合的高CP值精華。

＃媚比琳 輕柔眼唇卸妝液，售價234元

這一款很多人都是從學生用到當媽媽還在回購的10年好物，2023年配方再度升級了，全新添加養膚成分維他命B5，黃金3：7油水比例，卸除防水彩妝好容易，同時包裝看起來更有透明，還是使用100%可回收塑膠製成，愛地球更進一步。

＃肌研 極水薏仁維他命C化妝水，售價299元

夏季不少女生都很愛濕敷，不僅有清涼鎮定的效果，保濕澎潤都會更有感，而專櫃化妝水敷起來荷包有點痛，想要有效又性價比高，這款絕對是首選，薏仁成分對於肌膚明亮有感，同時又可以增添潤澤度，幫助後續保養吸收，簡直「平替款健水」。

＃艾杜紗 絕不失手眼線膠筆，售價420元

眼線膠筆一般而言是很難做好的單品，想要好畫顯色，通常油脂要多，若要防暈就要偏乾，艾杜紗可以說是做到了「矛盾大對決」，在超好畫的柔軟筆芯中，不僅一筆顯色，重點是拿來畫最嚴苛的內眼線，也不容易暈成熊貓眼，油水考驗都直接高標通過，簡直新手寶藏神器。

＃高絲 曬可皙防曬隔離精華－透亮美肌，售價348元

高絲的曬可皙系列推出多款防曬好物，而這一支隔離精華不僅防曬係數已經頂規，更厲害的是淡淡的紫色質地，拿來塗臉或身體都可以，校正蠟黃感有夠自然，尤其是夏天愛穿露背、露肩的衣服，更是不能沒有它，煥亮膚色秒速有感。