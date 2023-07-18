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表面正直、內在花心的三大星座男！TOP 1不自律　每天換伴侶比吃飯簡單

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

受到思想的約束，大多數的人都希望自己是專情、從一而終，以免落下不好的名聲，但以下三大星座的男生，就是表面看起來自律、實際很花心的人，他們可以三不五時換伴侶，今天約這個、明天約那個，反正大家都是「好朋友」。

▲星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：天秤座

天秤座向來是交際的一把好手，他們有那些不好的心思，在動作言語上都不會展現出來，讓對方感到任何不適，因為他們都是打著「交朋友」的旗號相約，每次聊天的問題看起來更是不經意，比如：「我想選一個禮物送給我妹妹，妳覺得呢」、「我想挑選適合的香水，妳能推薦嗎」，這種看起來沒什麼問題，但其實只會傳給特定有好感對象的話語，讓女孩順理成章上鉤。

▲星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：雙子座

雙子座的人閒不下來，只要一有時間就會想要找身邊的人來玩，而且不侷限於女生而已，男生也可以，只要可以陪伴自己、排解寂寞感，都是好對象，而且他們相約從來沒有什麼特別要做的事件或是目標，聊聊天、看電視都很可以，只是希望有一個人可以陪伴就好，不想有被世界遺忘或是拋棄的感受即可。

▲星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：射手座

熱愛自由的射手座一直以來都是「狩獵」的高手，他們從來不想要也不喜歡約束自己，所以個性特別的隨性，也尊崇快樂至上，他們從來不會覺得約女生，或是每天跟不同人出來玩有什麼不對，喜歡到處留情還要裝清高的人才是最噁心，他們心裡不會讓自己只限定被某個人擁有，大家都可以一起玩，只要高興就好。

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關鍵字：

星座, 占卜, 天秤座, 雙子座, 射手座, 愛情

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