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黃宣用「鬍子style」力挺Toiletpaper聯名！劉敬曝「第一次」獻給Longchamp

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▲▼ 黃宣用鬍子style力挺Toiletpaper聯名。（圖／品牌提供）

▲黃宣與9m88、謝欣穎、劉敬一同出席LONGCHAMP x TOILETPAPER聯名系列活動。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

法國精品品牌LONGCHAMP於18日舉辦攜手知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》推出的聯名系列發表會，活動現場特別請來戲劇女神謝欣穎、靈魂女聲9m88、音樂鬼才YELLOW黃宣和好萊塢新星劉敬等時尚名人搶先到場演繹，黃宣繼去年金曲獎後再次黏上鬍子重現「傑克先生」，大讚聯名系列大膽前衛的精神「Just like me!」而劉敬則是自曝將「人生第一次」獻給了LONGCHAMP。

▲▼ 黃宣用鬍子style力挺Toiletpaper聯名。（圖／品牌提供）

以狂放不羈的獨特舞台魅力吸引大批粉絲的黃宣，當天穿著LONGCHAMP 2023秋冬服裝系列的草綠色背心內搭蕾絲鏤空上衣，再配上皮褲和透視感色彩墨鏡，展現帥氣又別具巧思的穿搭風格，他更睽違一年多再度黏上鬍子化身「傑克先生」，讓搶眼穿搭更具獨特時尚魅力。

提到這次聯名系列，他興奮表示自己一直都有在關注《TOILETPAPER》，很喜歡他們總是用獨特又詼諧幽默的視角去詮釋生活態度，像是這次系列中他最喜歡自己手上提的「微笑香蕉」包款，「我自己很喜歡這種大膽、撞色的設計，包包整體很明亮，是很前衛的設計」，而且結合了實用性、搭配性還很有個性，狂讚到後面自己也忍不住大笑說「我這樣好像購物台」。

▲▼ 黃宣用鬍子style力挺Toiletpaper聯名。（圖／品牌提供）

除了黃宣，9m88也是《TOILETPAPER》的鐵粉之一，她自曝從在念服裝系的時候就有在關注，她透露這次系列中她最喜歡雲朵背景上有隻黑色馬的圖騰。身穿秋冬系列的奔馬圖騰高領套衫搭配銀色短裙，外罩梅子色皮革外套和棕紅色高筒靴的她，為了搭配造型，選擇聯名系列中的「法棍骷髏頭」黑色迷你手提包，完成俐落又性感的風格，而被問到小提包的size會不會太小，她也說出用包金句：「我覺得一個好的包包就是可以裝得下手機、鑰匙、錢包，這個絕對是裝得下的，所以很夠用！」

▲▼ 黃宣用鬍子style力挺Toiletpaper聯名。（圖／品牌提供）

以一襲草綠色褶襯洋裝搭配同色系高跟靴現身的謝欣穎則表示，自己本來就很喜歡衝突感的風格，對於這次聯名系列從包款到形象視覺都很喜歡，甚至有機會可以嘗試看看比較衝擊感風格的拍攝；而近期因科幻動作美劇《西遊ABC》廣受討論的新生代演員劉敬則是穿著深藍色排扣大衣內搭鮮豔芥末黃襯衫，撞色搭配帥氣又吸睛，他受訪時自曝這是他人生中「第一次的公開活動」，所以興奮之餘又有點緊張，他分享自己平時穿著喜歡獨特一點、不過於大眾流行的風格，所以看到這次聯名系列就很喜歡，尤其是他當天手上拿的「法鬥叼菸斗」旅行袋，配色圖騰很特別，加上他又很喜歡動物，完全被吸引。

▲▼ 黃宣用鬍子style力挺Toiletpaper聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 黃宣用鬍子style力挺Toiletpaper聯名。（圖／品牌提供）

LONGCHAMP這次找來由藝術家Maurizio Cattelan與攝影鬼才Pierpaolo Ferrari聯手創辦的攝影雜誌《TOILETPAPER》推出聯名系列，以長棍麵包、法國鬥牛犬等多種法國代表性事物，加上從LONGCHAMP基因中擷取奔馬標章及皮革煙斗等經典標誌，加入兩人的視覺偏好，打造出吸睛俏皮的5款原創圖像，為LONGCHAMP經典的「Le Pliage® 」折疊包注入新穎翻玩風格。

關鍵字：

LONGCHAMP, TOILETPAPER, 聯名, 黃宣, YELLOW, 9m88, 謝欣穎, 劉敬

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