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攻佔視線！THE FACE SHOP推出米菲兔聯名、OPI的芭比系列超夢幻

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲聯名美妝超可愛，處處是話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝跨界多連發，THE FACE SHOP與可愛米菲兔推出聯名系列，LUSH和海綿寶寶不約而同推廣海洋保育活動，拉起了合作契機，而OPI則與即將上映的電影《Barbie芭比》聯名，推出9款圍繞著芭比與肯尼的電影主題限定色系。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲簡潔可愛的米菲兔聯名。

THE FACE SHOP今夏突破可愛極限，推出米菲兔聯名系列，精選人氣TOP商品，從肌膚保養、彩妝、沐浴再到香氛系列，打造全方位的可愛氛圍，隨時都能感受到米菲兔滿滿的溫暖療癒感，讓每個平凡的日子都變得可愛又特別。

OPI今年夏季與華納兄弟、美泰兒盛大三方合作，啟發自《Barbie芭比》真人版電影世界，推出2023重磅電影聯名— OPI ♥ BARBIE系列，共9款環繞著芭比與肯尼的電影主題限定色系，準備將充滿最充滿活力、俏皮熱情且令人愉悅的粉紅派對能量帶入指尖。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲LUSH 美味蟹堡沐浴組合、 驚訝派大星汽泡彈。

LUSH 以創新的裸裝產品聞名，包括汽泡彈、洗髮餅和香氛皂等，始終鼓勵消費者保護海洋，選擇不含塑膠包裝的裸裝產品。而這個理念與派拉蒙影片自去年啟動的《海綿寶寶：改變海洋行動》全球海洋保育活動一拍即合，因此發起此次聯名合作，推出限定產品包括洋溢熱帶氣息的潤膚芭、散發甜美果香浸浴及沐浴產品。

關鍵字：

美妝, 聯名, 限定

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