CHANEL 22麂皮羊毛、蝴蝶結髮帶新登場！秋冬前導打開星二代繆斯日常穿著

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）的設計語彙中總是存在一些標誌性的女性人物，帶來內在和穿衣上的啟發，這回藝術總監維吉妮操刀維婭（Virginie Viard）2023/24 秋冬前導系列就以法國星二代Iman Perez為最新的繆斯女神，誕生一系列嘻哈又充滿女性色彩的單品，《ET FASHION》也同步整理出該系列必買品項！

▲香奈兒 2023/24 秋冬前導系列深受 Iman Perez 的多元文化背景啟發 。（圖／品牌提供）

「衣著最能體現一個人的內在個性。」全系列作品呼應這位年輕女演員在巴黎、達卡與紐約三地成長的背景，續寫2022/23 Métiers d'art 工坊系列達卡大秀篇章，形象照也來到Iman Perez 最鍾愛的地點，這組在紅磨坊、薇薇安拱廊街（Galerie Vivienne）和塞納河碼頭的影像，精準傳遞出獨特的率性美，Iman Perez穿上廓形硬挺的短羊毛外套搭配寬鬆牛仔褲，或是以長版大衣和無袖皮革洋裝形成強烈對比。

▲1970 年代剛柔並濟的風格和 1990 年代的嘻哈文化巧妙融合 。（圖／品牌提供）

當然，不可少的香奈兒品牌符碼，米色羊毛斜紋軟呢，鮮紅色套裝搭配山茶花裝飾相互映襯。來到時尚迷最期待的新包環節，為迎接秋冬時節降臨，縮小版CHANEL22換上麂皮皮革拼接短羊毛新裝，黑色菱格紋天鵝絨金屬鍊帶 hobo包、粉色菱格紋皮穿鍊肩背包皆有復古年代感。

系列重點單品

▲麂皮皮革拼接短羊毛 CHANEL 22包；黑色菱格紋天鵝絨金屬鍊帶 hobo包 。（圖／品牌提供）

▲粉色菱格紋皮穿鍊肩背包； 黑色雙C LOGO 印花蝴蝶結髮帶 。（圖／品牌提供）

同場加映

時尚的腳步快速來到下一季，FENDI秋冬23系列取鑒品牌第四代傳人Delfina Delettrez Fendi的著裝造型，男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，實用主義貫穿始終，非對稱剪裁的垂褶連衣裙、剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口均展現了衝突美，更誕生出新設計的簡約包款FENDI C’mon，純粹又兼具變化性。

▲FENDI C’ Mon馬鞍包 mini ；蕾絲襯衫式洋裝 。（圖／品牌提供）