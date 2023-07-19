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Beer King「啤酒暢飲月費制」再升級　月付399元3款酒精喝到飽

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▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

▲Beer King喝到飽訂閱制升級。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

記者蔡惠如／綜合報導

燒肉複合居酒屋餐廳「Beer King‧ビールキング」，之前宣布推出「啤酒月租喝到飽」方案，消費者月付不到400元，只要單人消費滿額，就能在當月於餐廳內提供生啤喝到飽的服務，吸引許多死忠客下班相約去喝一杯，日前再宣布該喝到飽方案「就地升級」，除啤酒外再添沙瓦、Highball的選項，想號召女性客群一起來微醺放鬆。

▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

「Beer King・ビールキング」去年首次在台推出日本餐飲界最夯的不限次數、不限時數「啤酒喝到飽訂閱制」，引發話題，今年再將喝到飽內容升級，消費者付上399元成為訂閱會員，每次居酒屋單人消費達到500元、燒肉消費單人滿800元，可有喝到飽會員服務，去年僅提供生啤一種選擇，今年則是新增檸檬沙瓦與Highball兩種選項，生啤等級為麒麟一番搾。

▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

King・ビールキング首店於台北條通，以濃烈日本味的居酒屋為特色，去年底也在永和頂溪捷運站附近開設第二間分店「Beer King・ビールキング‐Yakiniku‐」，主打平價單點燒肉，並推出多款燒肉套餐，不管是單人用餐還是多人聚會皆能選擇，單人燒肉套餐起跳價299元；雙人套餐起跳價799元（提醒喝到飽服務燒肉每次單人低消為800元）。

▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

▲單人豬豬套餐售價299元。

▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

▲雙人豬雞套餐售價799元。

業者表示，訂閱制客戶單人消費滿額500元起，即可享麒麟生啤酒、檸檬沙瓦、Highball三種酒精飲品不限次數和時段喝到飽，且旗下兩間台北林森居酒屋及新北永和燒肉店皆可使用。

▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

台北東區上吉燒肉近期也推出「隱藏版老饕指定」新菜單，該店特色在於提供桌邊代烤服務，不需自己動手，在用餐全程職人均直接為顧客服務，讓消費者可以享用到最適火侯的肉品，且強調均使用燒透木炭，炭火溫度穩定少油煙，加上完善排煙，吃完燒肉後味道不會沾染在身上。

▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

上吉燒肉暑期也推出新菜單，提供「六種盛合」及「八種盛合」的雙人和牛套餐，售價2,380元起，並於晚間9點後推出3款限定菜單，包含「豚內臟組合」、「月見涮涮燒」及「日式傳統手工蒸肉」，適合佐酒，售價從340元至460元不等，涮涮燒和牛售價則為單片380元。 

▲喝到飽訂閱制。（圖／beer king、上吉燒肉提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

beer king, 上吉燒肉, 啤酒喝到飽

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