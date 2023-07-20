減法彩妝正夯！秋季眼妝主打「輕盈珠光」，水藍色再翻紅

記者曾怡嘉／綜合報導

雖然還是炎夏，但是各大秋彩紛紛出籠，像是日系品牌RMK、SUQQU、LUNASOL都主打輕透珠光，眼妝著重在透明光澤，鼓勵使用彩度高的顏色當作主色，點亮眼眸，再搭配大地色作為收斂色，甚至連睫毛膏，眼線步驟都能省略，眼妝簡單也能很有質感。

#RMK

▲RMK 立體調色眼盤，各2,150元。

精算過的4色和不同的質感表現出層次之美，打造精緻絕妙的單色調的妝彩。主張每色皆是耀眼的主角，即使將４種色彩重疊使用也不會形成濁色的現象，追求能保有色彩深邃度但不感到暗沉的設計，襯托膚色的同時展現清澈的發色效果。



#SUQQU

▲SUQQU 晶采光透眼彩蜜，1,400元。

為慶祝SUQQU20周年，今年秋冬推出更新版的晶采光透眼彩蜜，全部以大地色為基礎，且珠光又比先前更為醒目，即便是單色也能創造層次的眼妝。其中眼蜜的珠光像是玻璃珠光，類似鏡面唇的眼影版，加入輕微油脂訴求撫平眼皮凹凸與些微遮瑕，讓玻璃珠光能漂亮的反射光澤美。

#LUNASOL

▲Kanebo LUNASOL晶巧霓光眼彩盒，各2,250元。

以星球做為發想，秋季主打的限量眼盤海王星，就以灰感的藍調色打出都會沉穩感，和先前的藍色調眼影相比，降低飽和度和彩度，卻能展現眼妝的朦朧，精心調配大地色搭配藍色系，可以創造眼神的水感與平衡感。







