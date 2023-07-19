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周杰倫千萬勞力士橘錶連三撞　費德勒、威肯都愛奢華版Daytona

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▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫po自拍照，亮出勞力士罕見的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫經常在IG與粉絲分享工作、賞畫、打高爾夫球與老婆昆凌曬恩愛的日常，日前他po出自拍照想測試按讚數是否比po畫還多，手腕上的橘錶跟著搶鏡，是勞力士（Rolex）奢華版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶，和瑞士退役網球名將費德勒（Roger Federer）、歌手威肯（The Weeknd）撞了同款。

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫是帝舵表代言人。（圖／翻攝jaychou IG）

身為帝舵（Tudor）代言人，周杰倫也是同集團兄弟牌勞力士的愛好者，曾秀出面盤滿鑽的「滿天星」、錶圈鑲嵌漸變彩虹色調寶石的勞力士Daytona腕錶，這回則戴著錶圈與時標均鑲嵌橘色剛玉的18K金Oyster Perpetual Cosmograph Daytona黑面腕錶，推出時定價不到300萬元，現在市場價已飆升至11,200,000元。

▲▼費德勒 。（圖／CFP）

▲退役網球名將費德勒（右）去年出席溫布頓錦標賽中央球場落成百周年慶，戴著與周杰倫同款的橘色錶圈勞力士錶。（圖／CFP）

▲▼ 威肯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲威肯在坎城影展宣傳影集《偶像漩渦》，也戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶。（圖／美聯社）

此款身價不凡的勞力士Daytona橘錶，竟讓周杰倫上演「三連撞」，去年勞力士代言人、退役網球名將費德勒出席溫布頓錦標賽中央球場落成百周年慶，即以正裝搭配此款華麗腕錶；歌手威肯在今年坎城影展宣傳HBO全新影集《偶像漩渦》（The Idol），也以全套黑裝配同款錶，成為整體造型的最大亮點。

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關鍵字：

周杰倫, 費德勒, 威肯, Rolex, 勞力士, Tudor, 帝舵表

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