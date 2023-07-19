伊萊克斯推1.9公斤輕量濕拖吸塵器　「拖地布免手洗」重點是外型很美

▲伊萊克斯在台發表極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

近幾年家電推陳出新，「懶人風」更是持續猖獗，從掃拖機器人產品就能看出端倪，數年前有自動集塵，近年已經推進到抹布自清，伊萊克斯在台發表極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，搭配自家「淨汙分流清洗槽」，即便是手持也能幫你洗抹布，且沒有巨大且不便移動的塑膠方盒，小巧的污水槽也是美美的，斯堪地那維亞設計就是能百看不厭。

伊萊克斯近期在大家電動作頻頻，小家電也持續拓展，相對於目前銷售熱門的自動掃拖機器人，該品牌選擇以手持拖掃產品切入市場，手持清掃商品較針對特定區域的深度清潔，對於家中有小孩、寵物的使用者有特定需求，之前推出極適家居900與700型無線濕拖吸塵器，採用「淨汙分流清洗槽」清洗抹布，其清洗槽大小如同水桶一般，引發話題，近期再推「輕量」1.9公斤規格，讓消費者更輕鬆使用。

「重量」是手持吸塵產品最重要的使用元素之一，因為「無線手持」強調的就是使用上的自由度與便利性，輕量化產品在高處吸塵、提拿過程中，不但可減輕手腕負擔，也能提供更好的吸塵靈活度與範圍，700輕量無線濕拖吸塵器搭配窄身拋光滾刷吸頭，比上自家900型的吸頭體積減少35%，可更靈活深入於家中角落，而一站式充電座可收納吸塵器完整配件，沒有因多款吸頭導致反讓家更亂的疑慮。

機內搭載智慧偵測裝置，自動偵測髒汙集塵量及機內管道狀況，滿載或阻塞時會啟動警示提醒，承襲濕拖吸塵器系列「免手洗淨汙分流系統」，以手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽，內外雙槽設計可讓淨水與汙水分離，自動清洗濕拖布髒汙，並快速將多餘水分刮乾，清潔完畢後汙水可從清洗槽側邊排水孔集中排出。極適家居700輕量無線濕拖吸塵器提供琥珀棕單色，售價16,900元。

▲Dyson新款手持式吸塵器搭載可濕拖吸頭 。（圖／品牌提供）

英國品牌Dyson也在台推出搭載「洗地滾筒吸頭」的最新V12s Detect Slim Submarine款式，主打清洗地面、灰塵偵測、無毛髮纏結的地板清潔特色，洗地吸頭內有驅動馬達以及300毫升的清水箱，充滿電情況下可使用16分鐘，面積可涵蓋33坪。

針對居家佈置較偏向硬質地板的大陸與台灣市場，Dyson近期針對旗下手持無線吸塵器，再推出可提供濕拖功能的「洗地滾筒吸頭」，配合在台熱銷的V12系列吸塵器，讓原本僅提供乾吸的Dyson產品，也能升級成能濕拖的款式，售價依配備不同，從27,900元至30,900元不等。

Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，主機身約1.5公斤重，搭配的「Submarine洗地滾筒吸頭」擁有靈活轉軸，可輕鬆深入低矮家具底部進行清潔，強調「一次推拉」就能帶走髒污，另外有一鍵即可拆裝清水箱、污水箱與滾筒的設計，可直接用水沖洗，避免堆積污垢造成配件發霉或產生異味。