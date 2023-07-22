▲▼新崛江商圈時尚新地標　克萊亞扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗

▲克萊亞KERAIA成立至今已經27年，一年內在高雄地區連續成立大型品牌門市；18日更結合了分公司喬遷，舉辦開幕剪綵酒會，邀請許多品牌支持者一同參與，展現出克萊亞對南臺灣貴賓們的重視。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者蒲世芸／採訪報導

臺灣時尚品牌克萊亞KERAIA高雄品牌概念店暨高雄分公司，18日在新崛江商圈舉辦剪綵儀式，宣布隆重登場。與會貴賓包括克萊亞KERAIA總經理林志杰、品牌總監蔡麗玉，以及主播王淑麗等參與下熱鬧展開。品牌總監蔡麗玉提到，「讓每一個女人在每個場合都穿對衣服，我想這是非常重要的一件事。然而現代婦女都非常忙碌，沒有太多時間為自己打扮，可是如果有一個品牌能夠就著她的生活各面需要，為她先設計打理好，我想對職業婦女或一般女性來講，都是非常大的幫助。」

▲克萊亞KERAIA總經理林志杰（中）、品牌總監蔡麗玉（左）與主播王淑麗（右）一同出席剪綵儀式。（圖／記者蔡明華攝，下同）

克萊亞KERAIA成立至今已經27個年頭，更在一年內在高雄地區連續成立大型品牌門市，這一次更結合了分公司喬遷舉辦開幕剪綵酒會，展現出克萊亞深耕南臺灣決心，以及對南臺灣品牌喜愛者的重視。品牌總監蔡麗玉補充，「每一次到高雄來，就感受到南臺灣貴賓的熱情，所以一直想為高雄我們品牌支持的貴賓們，尋得一個概念店；所謂這個概念店就是可以把品牌的時尚概念來延伸。」

▲品牌好友主播王淑麗擔任克萊亞KERAIA一日店長，並和大家分享自己對於克萊亞的喜愛。

連續三間店面相連展現十足氣勢，四層樓的獨棟建築，將一樓打造為品牌概念店，提供高質感服務與購物體驗；而二樓未來將做為不定期品牌活動空間。

▲克萊亞KERAIA扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗，連續三間店面相連展現十足氣勢。

這次活動亮點之一「星光轉身：走上旋轉時尚舞台」，透過鏡頭的360度旋轉拍攝，將每一位克萊亞貴賓化身為巨星。品牌好友同時擔任一日店長的主播王淑麗，也分享起自己對克萊亞的喜愛。品牌好友主播王淑麗說，「因為我工作的需求，所以可以接觸到很多品牌的衣服，克萊亞顧問群非常用心，會推薦我適合自己的衣服，那也因為是真正適合我的，所以穿起來感覺完全不一樣。現在不管在工作或生活上，我發現周邊的親朋好友們都跟我說，淑麗妳現在越來越美了。」

▲典雅風格一直以來受到許多忠實顧客喜愛。（圖／克萊亞KERAIA提供）

▲18日在新崛江商圈舉辦開幕剪綵酒會。（圖／克萊亞KERAIA提供）

在這次開幕活動中讓大家相當期待的，就是最新一季2023秋冬系列的曝光。這一季品牌希望帶給貴賓看似平凡卻充滿無限美好意象。包括有藉著英國女性代表藝術家Mary Fedden大膽純粹畫風延伸的風格，以及融合Art Deco經典元素設計，在女性化雅韻中帶入獨立而知性意念。品牌總監蔡麗玉進一步說明，「這一季來講，我覺得在疫情後每一個季節的銜接都有不同風貌。在這季特別用現代的經典元素，去結合精緻的工藝還有豐富素材，再用很簡潔的方式把它表現出來，能夠展現出毫不費力的優雅，輕鬆表現專屬個人的經典品味。」克萊亞KERAIA為顧客打造尊榮體驗，將女性典雅細緻氣質完美展現，刻劃出生活每一刻的靜謐美好。