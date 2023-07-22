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新崛江商圈時尚新地標　克萊亞扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗

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▲克萊亞KERAIA成立至今已經27年，一年內在高雄地區連續成立大型品牌門市；18日更結合了分公司喬遷，舉辦開幕剪綵酒會，邀請許多品牌支持者一同參與，展現出克萊亞對南臺灣貴賓們的重視。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者蒲世芸／採訪報導

臺灣時尚品牌克萊亞KERAIA高雄品牌概念店暨高雄分公司，18日在新崛江商圈舉辦剪綵儀式，宣布隆重登場。與會貴賓包括克萊亞KERAIA總經理林志杰、品牌總監蔡麗玉，以及主播王淑麗等參與下熱鬧展開。品牌總監蔡麗玉提到，「讓每一個女人在每個場合都穿對衣服，我想這是非常重要的一件事。然而現代婦女都非常忙碌，沒有太多時間為自己打扮，可是如果有一個品牌能夠就著她的生活各面需要，為她先設計打理好，我想對職業婦女或一般女性來講，都是非常大的幫助。」

▲總監受訪照總經理致詞照剪綵照王淑麗在櫃台給民眾購買完的袋子照王淑麗受訪照大家在體驗360拍攝照民眾逛店面照2張遠方拍三間店面相連照▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲克萊亞KERAIA總經理林志杰（中）、品牌總監蔡麗玉（左）與主播王淑麗（右）一同出席剪綵儀式。（圖／記者蔡明華攝，下同）

克萊亞KERAIA成立至今已經27個年頭，更在一年內在高雄地區連續成立大型品牌門市，這一次更結合了分公司喬遷舉辦開幕剪綵酒會，展現出克萊亞深耕南臺灣決心，以及對南臺灣品牌喜愛者的重視。品牌總監蔡麗玉補充，「每一次到高雄來，就感受到南臺灣貴賓的熱情，所以一直想為高雄我們品牌支持的貴賓們，尋得一個概念店；所謂這個概念店就是可以把品牌的時尚概念來延伸。」

▲總監受訪照總經理致詞照剪綵照王淑麗在櫃台給民眾購買完的袋子照王淑麗受訪照大家在體驗360拍攝照民眾逛店面照2張遠方拍三間店面相連照▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲品牌好友主播王淑麗擔任克萊亞KERAIA一日店長，並和大家分享自己對於克萊亞的喜愛。

連續三間店面相連展現十足氣勢，四層樓的獨棟建築，將一樓打造為品牌概念店，提供高質感服務與購物體驗；而二樓未來將做為不定期品牌活動空間。

▲▼新崛江商圈時尚新地標　克萊亞扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗

▲克萊亞KERAIA扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗，連續三間店面相連展現十足氣勢。

這次活動亮點之一「星光轉身：走上旋轉時尚舞台」，透過鏡頭的360度旋轉拍攝，將每一位克萊亞貴賓化身為巨星。品牌好友同時擔任一日店長的主播王淑麗，也分享起自己對克萊亞的喜愛。品牌好友主播王淑麗說，「因為我工作的需求，所以可以接觸到很多品牌的衣服，克萊亞顧問群非常用心，會推薦我適合自己的衣服，那也因為是真正適合我的，所以穿起來感覺完全不一樣。現在不管在工作或生活上，我發現周邊的親朋好友們都跟我說，淑麗妳現在越來越美了。」

▲▼新崛江商圈時尚新地標　克萊亞扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗

▲典雅風格一直以來受到許多忠實顧客喜愛。（圖／克萊亞KERAIA提供）

▲▼新崛江商圈時尚新地標　克萊亞扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗

▲18日在新崛江商圈舉辦開幕剪綵酒會。（圖／克萊亞KERAIA提供）

在這次開幕活動中讓大家相當期待的，就是最新一季2023秋冬系列的曝光。這一季品牌希望帶給貴賓看似平凡卻充滿無限美好意象。包括有藉著英國女性代表藝術家Mary Fedden大膽純粹畫風延伸的風格，以及融合Art Deco經典元素設計，在女性化雅韻中帶入獨立而知性意念。品牌總監蔡麗玉進一步說明，「這一季來講，我覺得在疫情後每一個季節的銜接都有不同風貌。在這季特別用現代的經典元素，去結合精緻的工藝還有豐富素材，再用很簡潔的方式把它表現出來，能夠展現出毫不費力的優雅，輕鬆表現專屬個人的經典品味。」克萊亞KERAIA為顧客打造尊榮體驗，將女性典雅細緻氣質完美展現，刻劃出生活每一刻的靜謐美好。

關鍵字：

克萊亞KERAIA, 高雄, 新崛江商圈

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