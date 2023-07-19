陳庭妮穿Loro Piana印花裙偷放閃　曝夫妻最甜蜜的事「互穿衣服」

記者鮑璿安 ／ 台北報導

義大利精品Loro Piana今（19日）舉辦2023秋冬新品鑑賞會，邀請藝人陳庭妮演繹，她穿著帶有印花圖樣的連身長裙，自在的著裝感受讓她非常喜愛，直言「這套有種騎馬感，想在草原奔馳」，而她也罕見放閃，提到系列的男女類似款非常適合當情侶裝，「像我這樣低調戀愛的，作為情侶裝也不會太害羞」。

▲陳庭妮演繹秋冬系列印花連身裙 。（圖／品牌提供）

陳庭妮演繹秋冬民族風連身洋裝，她形容穿上就有種騎馬的感覺，恰好這一季源於大自然中的旅行享受，她說：「我很愛旅遊，去到新的地方，每個地方都有不同地方的型態。」對系列中特別喜愛的品項，陳庭妮提到平底芭蕾舞鞋，直言「穿上去真的有驚艷，腳趾頭也很舒服。」

▲秋冬包款系列Extra Bag 。（圖／品牌提供）

對於穿情侶裝是否排斥？陳庭妮說：「像這次男女類似款，作為情侶裝也不會太害羞，最浪漫的生活方式就是我們的衣服可以共穿。」她還透露，有時候上傳穿搭到社群的時候，就會收到對方訊息「你怎麼穿我的衣服！」這是屬於兩人的小情趣。





▲喀什米爾的多樣化表現方式 。（圖／品牌提供）

此系列的旅程始於駱馬之鄉秘魯，色調柔和而深沉，造型輕盈飄逸，材質為亞麻、喀什米爾和CashDenim，當中也融入紐西蘭的棕、灰色等大自然色調，帶來以珍貴羊毛和皮革製作的立體剪裁外套，以及略顯端莊的混色西裝，介於正式和自然之間。靈感還觸及澳洲、蒙古，換上特大寬鬆款的平紋針織品，天然羊毛色調的剪毛綿羊皮和粗紡針織品展現濃厚的冬日氣息。

