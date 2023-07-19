Nespresso父親節組合現省1500元　飛利浦Saeco滿額送果汁機

▲父親節Nespresso推出咖啡機與膠囊組合優惠。（圖／Nespresso、飛利浦提供）

記者蔡惠如／綜合報導

8月初即將迎來父親節，此時也該開始好好盤算一下父親節禮物了，爸爸應該會很喜歡、且巧妙的全家人也都可用的咖啡機，包括質感掛的Nespresso以及講究掛的飛利浦Saeco，不約而同也推出購機優惠，Nespresso義式咖啡機與膠囊組合最多現省1,500元；飛利浦則推滿額優惠送，從果汁機、藍牙喇叭或行李箱，也都是爸爸會很愛的贈品。

歡慶父親節，7月底前Nespresso推出全系列熱銷咖啡機優惠3,300元起，以及多款限量組合優惠，包括輕巧降噪Essenza Mini咖啡機，搭配冰咖啡濃縮膠囊組，原價5,710元，特價4,210元，而另一膠囊系列VERTUO POP咖啡機組合，搭配限量冰咖啡厚萃組，雲朵白 / 午夜黑2色原價7,050元，特價5,400元。

此外，超美型的Nespresso配件全系列也推出75折起，包括熱銷款式NOMAD大容量冰夏咖啡隨行杯與NOMAD輕量咖啡隨行杯都在本次優惠中，讓老爸優雅展現時尚品味。而ORIGIN LUNGO雙層陶瓷咖啡杯組、REVEAL冷萃咖啡品飲杯組、VERTUO GRAN LUNGO 咖啡杯組、PIXIE LUNGO 單色咖啡杯也都特價，直接升級居家氛圍。

飛利浦今年父親節，則針對Saeco旗下可做出雲朵拿鐵系列咖啡機推出滿額贈禮，即起至 8／31 期間，至特定通路購買「飛利浦全自動義式咖啡機 LatteGo EP5447」，或全系列「飛利浦 Saeco 全自動義式咖啡機」，消費滿 28,000 元即贈市價1,888元的「飛利浦超活氧迷你果汁機 HR2601」、滿 38,000 元即贈市價3,990元的「Marshall Willen 攜帶式藍牙喇叭」、消費滿 7萬元即贈市價12,800元的「Samsonite 25 吋行李箱」。

LatteGo EP5447主打一鍵新鮮現磨，並搭載「創新奶泡系統」，業界首創無管線設計，號稱相較於過往機種奶泡綿密度提升25%、操作音量也降低50%，使用完畢後，15秒即可快速清潔，且咖啡沖煮器也可輕鬆拆卸、直接水洗。且採用陶瓷研磨器，提供12段研磨粗細調整，內建4組個人記憶模式，可依照個人偏好調整咖啡濃度、水量、奶泡量沖煮不同風味咖啡，可製作卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵、澳式白咖啡、芮斯崔朵、黃金泡沫咖啡等12種咖啡飲品。