fb ig video ETtoday search mobile

只有全智賢才能駕馭！藍紫色格紋大衣配褲襪，災難現場竟展現超強女神風範

>

記者李薇／台北報導

南韓女神全智賢不僅擁有超強演技，完美纖細的身材更是時尚寵兒，最近參與時尚雜誌拍攝一系列畫報，只見她換上多套格紋設計單品，甚至從衣服、絲襪都是滿滿圖騰，超難駕馭的穿搭卻意外被她強大氣場完美鎮壓，展現出復古氛圍，讓網友都為之驚豔，「只有她才能撐起來」！

久違時尚大片的全智賢這次全套換上BURBERRY 2023秋冬系列作品亮相，鮮明飽和的各種經典格紋貫穿整個主軸，比如：一整套藍紫色開襟大衣搭配同色系格紋褲襪與穆勒鞋，又或是黃灰色的軍裝外套上配黃色調格紋圍巾以及褲襪，完全展現什麼叫女神氣場。

另外還有幾套單品，也是運用比較華麗搶眼的色調來搭配，像是紅色格紋寬褲與天鵝塗鴉風格上衣，還有紫色交錯的黃色玫瑰連身裙，又或是黑白格紋內搭上衣與圖騰短裙，每一件都是很具有設計感的單品，其實單穿就很好看，但是多層疊搭就非常考驗技巧以及穿搭者的詮釋能力。

這次大片一連釋出多張照片，許多網友都覺得設計相當繁複，再把這些已經充滿細節的作品放在一起，很容易成為災難，但沒想到穿在全智賢身上卻相當有90年代感，甚至還有人直言「真的是全智賢救了BURBERRY」、「披個麻袋也好看的人」。

►妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

►出道30年都沒變！松嶋菜菜子50歲狀態不輸橋本環奈簡直逆天

►你很容易心動嗎？超準心理測驗發掘你是否動不動就戀愛

關鍵字：

全智賢, BURBERRY, 時尚, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬拖鞋隔空尬Jisoo 太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了 很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感 Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款 不會三股辮也能綁出華麗花苞頭！夏季清涼又可愛必學 試・開箱／RMK秋妝後勁太強！大地色變超時髦　珠光、霧面交錯層次更優雅 夏日愛吃荔枝、芒果易上火發炎食材！小心爛臉大爆痘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面