只有全智賢才能駕馭！藍紫色格紋大衣配褲襪，災難現場竟展現超強女神風範

記者李薇／台北報導

南韓女神全智賢不僅擁有超強演技，完美纖細的身材更是時尚寵兒，最近參與時尚雜誌拍攝一系列畫報，只見她換上多套格紋設計單品，甚至從衣服、絲襪都是滿滿圖騰，超難駕馭的穿搭卻意外被她強大氣場完美鎮壓，展現出復古氛圍，讓網友都為之驚豔，「只有她才能撐起來」！

久違時尚大片的全智賢這次全套換上BURBERRY 2023秋冬系列作品亮相，鮮明飽和的各種經典格紋貫穿整個主軸，比如：一整套藍紫色開襟大衣搭配同色系格紋褲襪與穆勒鞋，又或是黃灰色的軍裝外套上配黃色調格紋圍巾以及褲襪，完全展現什麼叫女神氣場。

另外還有幾套單品，也是運用比較華麗搶眼的色調來搭配，像是紅色格紋寬褲與天鵝塗鴉風格上衣，還有紫色交錯的黃色玫瑰連身裙，又或是黑白格紋內搭上衣與圖騰短裙，每一件都是很具有設計感的單品，其實單穿就很好看，但是多層疊搭就非常考驗技巧以及穿搭者的詮釋能力。

這次大片一連釋出多張照片，許多網友都覺得設計相當繁複，再把這些已經充滿細節的作品放在一起，很容易成為災難，但沒想到穿在全智賢身上卻相當有90年代感，甚至還有人直言「真的是全智賢救了BURBERRY」、「披個麻袋也好看的人」。