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《絕世網紅》李清娥超愛NIKE球鞋　私下率性男友風穿搭更有魅力

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文／美人圈

李清娥在熱播韓劇《絕世網紅》中飾演一位高冷的財團理事長，無論是外型還是由內而外散發出來的氣質，都給人一種無法忽視的強大存在感，原本以為她私下的穿搭也是氣質風，殊不知走的竟是率性休閒的風格，不僅超愛球鞋，還有自己的一套時尚搭法，擁有男女通吃的反轉魅力！

▲李清娥 。（圖／翻攝自IG）

▲李清娥。（圖／IG@leechungah，下同）

反轉魅力無限

今年已經38歲的李清娥，外型長得就是韓國典型的成熟小姐姐，在韓劇中只要客串短短的部分就能讓觀眾印象深刻，也被稱為「前女友專業戶」。但點開她的IG就可以發現，她的穿搭幾乎都是屬於「個性街頭風」，非常減齡也很令人意外。而且女神比起華麗的高跟鞋，更愛穿著球鞋趴趴走，時而有女人味、時而又有帥氣輕鬆的感覺，可以說是中性風的最佳模範穿搭。

▲李清娥 。（圖／翻攝自IG）

李清娥私下穿搭

1：NIKE球鞋狂熱者

從李清娥的IG可以發現她非常熱愛運動鞋，尤其是品牌「NIKE」！無論是休閒或是搭配西裝外套，都不難發現李清娥腳上搭配的各種不同款式的鞋子，如GD聯名、Sacai x Nike、Air Force 1 、Force Para Noise等熱門話題鞋款她都有，她還說過希望有天可以蒐集完NIKE所有的鞋款。NIKE和Off-White聯名的鞋款她也有好幾雙，前LV創意總監兼Off-White創辦人Virgil Abloh甚至也有追蹤她的IG，更曾送上上面寫著「CHUNG A」的Off-White親簽球鞋。

▲李清娥 。（圖／翻攝自IG）

2：超愛棒球帽

李清娥也很喜歡利用簡單的棒球帽做搭配，無論是搭配衛衣或是襯衫都可以創造出不同的感覺。不過想要戴起來像女神一樣好看，要記得帽子的頭圍不要調很緊，兩邊至少留一根手指的縫隙，還有一點要注意的是頭頂也不能壓太扁，如果本身的帽型不是堅挺的材質，可以在裡面夾一支小夾子，讓頭頂的視覺效果看起來是膨的。

▲李清娥 。（圖／翻攝自IG）

3：西裝外套多元搭配

在李清娥的IG版面上，除了球鞋以外，還有一個很常出現的單品就是「西裝外套」！她在西外的選擇上多半是挑選有「微墊肩」的款式，如果選擇墊肩太明顯的西外，日常穿起來會過於正式，但是肩膀有一點厚度反而可以有效修飾身形。除了一般中規中矩的穿法，李清娥還會搭配帽T，不僅讓西外多了一點街頭感，搭配跟靴更可以拉長身材比例。

▲李清娥 。（圖／翻攝自IG）

4：Oversized率性男友風

李清娥在穿著的選擇上，很常以Oversized的T-Shirt、衛衣、牛仔褲、外套做搭配，看起來更加輕鬆休閒，可以給偶爾想要改變穿搭風格的女生做參考。謹記「上窄、下寬」的穿衣原則，不用穿緊身的單品，一樣可以非常顯瘦。

▲李清娥 。（圖／翻攝自IG）

5：直筒褲更修身

身高166公分的李清娥，雖然擁有令人羨慕的纖細好身材，但是在褲子的選擇上多以「微寬直筒褲」為主，比起完全貼身的剪裁，其實選擇適合自己的直筒褲還可以讓腿看起來更直，也可以修飾腿型，隱藏一點肉肉。另外也推薦選擇露出腳踝的九分褲版型，視覺上也會有顯瘦的效果，像女神一樣搭配球鞋也相當好看。

▲李清娥 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 絕世網紅, 李清娥, 穿搭

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