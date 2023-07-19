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YSL「冠軍氣墊」頂規升級！遮瑕超強、78%養膚植萃，又換磁吸粉盒超誠意

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

氣墊粉餅不僅上妝快速，補妝也很方便，重點是怎麼拍都不會厚重的妝感，更是讓人愛不釋手，以下就盤點近期多款超強的氣墊粉餅，身為常常要趕時間又要擁有美美上鏡的女孩，都應該擁有！

＃YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅，售價2850元

▲氣墊粉餅,YSL,PONY EFFECT,sisley,彩妝,粉底,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在去年拿下專櫃銷售冠軍的YSL氣墊粉餅，在2023年再次迎來全面升級，全新添加「500倍玻尿酸」聚谷氨酸、茉莉花精萃、植物角鯊烷與維他命B3精華，蘊含高達78%的保養成分，妝容更加貼膚、修護效果更加乘，重點是妝感依舊擁有超高遮瑕度，完全不會有厚重感，淡淡光澤讓肌膚更有飽滿感，宛如嬰兒般細嫩水潤。

▲氣墊粉餅,YSL,PONY EFFECT,sisley,彩妝,粉底,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不只是成分更強，這次連整個粉盒設計都變得更輕薄，在原有的經典黑色皮革上，粉盒從按壓改成磁吸式設計，質感更厲害，粉底海綿更扎實細緻，完美釋放均勻粉體，同時直徑變更大，整個粉撲都可以吃到粉，上妝海綿也改為菱角設計，鼻翼、眼下等角度都能搞定，真的是直接變身底妝的「頂規夢幻逸品」。

＃PONY EFFECT 零暗沉柔霧持久水氣墊，售價1380元

▲氣墊粉餅,YSL,PONY EFFECT,sisley,彩妝,粉底,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

即使是夏季，不少乾性肌膚的人還是很擔心過度控油的氣墊粉餅，很容易造成卡粉、不貼妝的問題，而這塊水氣墊直接掃除女孩各種底妝困擾，具有光澤感的透亮質地，在海綿部分改用網紗設計，釋放粉體更細緻，重點是重複輕拍依然妝效超自然，打造宛如天生的「媽生好皮」，相思樹胜肽與蘋果薄荷萃取成分，上妝也有清涼感。

在包裝上也採用很獨特的鏡面水光感風格，呼應這次可以打造的妝效，當然這跟之前品牌旗下系列的氣墊粉餅都不重複，等於是全新上市的單品，水滴型設計彈力粉撲，在臉部下巴、鼻子或是眼周等細節，都能夠輕鬆修飾，不吃粉的高密度細緻氣孔材質與彈力織帶，三隻手指上妝剛剛好。

＃sisley 璀璨鑽白氣墊精華，售價3700元

▲氣墊粉餅,YSL,PONY EFFECT,sisley,彩妝,粉底,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

喜歡細緻水光韓系妝效的膚況，sisley推出璀璨鑽白氣墊精華絕對是助攻神器，璀璨鑽白精華添加到粉底裡面，上妝一秒細緻服貼，帶妝多久就可以保養多久，同時添加頂級二氧化鈦，100%礦物成分為肌膚同時提供完美防曬效果，夏季也可以擁有全面防護網。

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關鍵字：

氣墊粉餅, YSL, PONY EFFECT, sisley, 彩妝, 粉底

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