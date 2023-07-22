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《有院子的家》金泰熙超凍齡　鏡頭前消水腫靠「無糖紅豆水」

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文／美人圈

有「南韓第一美女」之稱的金泰希，從2000年出道至今依然維持姣好身材及氣質的美貌，到現在仍是韓國人整型的最佳範本。令韓流天王Rain深深著迷的金泰希，今年竟然已經邁入43歲，還升級成二寶媽，但在近期熱播韓劇《有院子的家》中 ，卻完全不見它的臉上有明顯細紋，且依舊保有少女身材，到底女神平常都是怎麼做保養的呢！

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰希。（圖／IG@kimtaehee＿one，下同）

新劇《有院子的家》搭檔小10歲林智妍

改名自同名小說的韓國驚悚懸疑劇《有院子的家》，開播至今因劇情反轉不斷令觀眾看得十分緊張，也引發熱烈討論，是金泰熙時隔三年出演的新劇作品。金泰希在劇中飾演遭到丈夫藥物控制的憂鬱症患者，搭檔《黑暗榮耀》女星林智妍，兩人雖然相差十歲，但是站在一起卻絲毫看不出年紀上的差異，保養相當得宜。

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

金泰希身材＆肌膚保養秘訣

1：紅豆水消水腫

每天攝取至少2000c.c的水，才能增加身體的代謝能力，同時還能保持肌膚水嫩，讓肌膚從內到外展現透亮光澤。金泰希透露，當覺得自己看起來有點浮腫時，一周會喝兩次「無糖紅豆水」，有助於消除水腫，在鏡頭上看起來會更有精神。

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰希一周會喝2次紅豆水消水腫。（圖／IG@IG@kimtaehee99）

2：瑜伽維持完美身材

現在已經是二寶媽的金泰希，平時靠做瑜伽來維持纖細的身材，不僅讓身材的曲線看起來勻稱，還能讓體態變得優雅、平衡感更好，因為有保持拉筋習慣，也不容易增生小腿肌。

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

3：喜歡自己下廚，清淡飲食

一直以來都維持「不節食」飲食習慣的金泰希，在飲食調味上較為清淡，平時她很喜歡自己下廚，確保吃下去的食物少油、少鹽，也會吃很多水果補充維他命C。金泰希曾在綜藝節目《Get it beauty》上透露自己的「抗老山藥煎餅」食譜，將山藥磨碎後與3-4匙麵粉及少許鹽巴混合在一起，在下鍋後加入一點油後，煎到變成黃金色就完成了，超級簡單。金泰希表示山藥的熱量很低，而且吃了會有飽足感，還具有抗老效果，快點跟著女神一起動手做。

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰希平時很喜歡自己下廚。（圖／《Get it beauty》）

4：早晚保養步驟不相同

金泰希的皮膚看起來總是水潤感滿滿，其實她長期以來秉持著「less is more」的保養原則，早上和晚上的保養步驟有些微的不同。上完化妝水後，以精華和乳霜加強灌注肌膚養分，但白天則將乳霜換成乳液，避免給肌膚帶來太多負擔，但同時又可以維持肌膚的保濕度。

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰希的保養原則「less is more」。（圖／IG@IG@kimtaehee＿one，@kimtaehee99）

5：眼霜搭配眼周按摩

想要看起來不顯老，絕對不能忽略「眼周保養」！金泰希不只每天勤擦眼霜，更會搭配充分的眼周按摩，這樣的保養方式不只能對抗黑眼圈，也能有效預防細紋和眼袋，同時舒緩疲勞，讓雙眼更放鬆。

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰希每天勤擦眼霜。（圖／IG@IG@kimtaehee99，@kimtaehee＿one，下同）

6：唇部+護手霜保養

金泰希的包包會隨身攜帶護手霜及護唇膏，護唇膏甚至多達3-4支！因為拍戲需要長時間待在戶外，她也會利用護唇膏讓嘴唇時刻保持水嫩，才能維持好氣色。手部其實也很容易看出真實年齡，金泰希會用護手霜來保養雙手，除了能潤澤手部肌膚，也能減少皺紋產生。

▲金泰希保養 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 有院子的家, 金泰希, 保養

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