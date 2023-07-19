Grand Seiko慶鐘錶名店金生儀百周年　聯名錶限量23只點出創始年

▲模特兒展示Grand Seiko慶賀台灣鐘錶名店金生儀100周年限量錶。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣鐘錶名店金生儀今年歡慶100周年，百年來由家族經營已傳承至第4代，與日本Seiko精工集團的合作也近70年，雙方於是構思最具象徵性的元素，聯手推出Grand Seiko X金生儀創業100周年限量聯名紀念錶，採用18K玫瑰金打造呼應鐘錶百年老店的「金」字，搭配放射紋路裝飾的深藍色面盤正是Grand Seiko代表色，而限量23點出金生儀創立的年份1923，預計9月正式上市。

▲Grand Seiko X金生儀100周年聯名錶限量23只，770,000元。





▲Grand Seiko X金生儀100周年限量聯名錶的錶背，鐫刻「1 OF 23」與「1923-2023」字樣。

不僅限量數目紀念金生儀的創始年份，Grand Seiko X金生儀創業100周年限量聯名紀念錶面盤上的刻度23分處也特別以數字「23」標示，翻到透明錶背底蓋也有「1923-2023」與「1 OF 23」等字樣，並可同步欣賞手動上鍊的Spring Drive機芯9R31；此紀念錶搭配藍色鱷魚皮錶帶，同時附上一條京都工藝牛皮錶帶，閃耀手工箔貼的光澤，每一款錶帶均是獨一無二，連錶盒也相當講究，盒蓋內側標示了Grand Seiko與金生儀的Logo展現雙方數十載的深厚情誼。

▲Grand Seiko X金生儀100周年限量聯名錶另備有京都工藝牛皮錶帶，閃爍銀箔光澤。

去年從新加坡起家、零售版圖擴及馬來西亞、泰國、印尼、香港、台灣及澳洲等地的高登鐘錶（Cortina）歡慶創立50周年，包括「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、蕭邦（Chopard）、崑崙錶（Corum）、Franck Muller、H. Moser & Cie、TAG Heuer（泰格豪雅）與Blancpain等品牌，也都發行限量錶表達祝賀之意，凸顯高登鐘錶在鐘錶圈的影響力。

▲蕭邦去年推出Happy Moon高登鐘錶50周年特別版腕錶紅色珍珠母貝面盤款。（圖／蕭邦提供）