小心養生變傷身！營養師揭5種「偽健康食物」　第4超多人都中

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

近年來健康意識抬頭，越來越多人開始重視健康、養生話題，但你吃的「健康食物」真的有益健康嗎？營養師毛蕾就指出有5種常見的「偽健康食物」，許多人以為吃了可以養生，但實際上可能營養不高，還很傷身，常吃甚至可能導致發胖、糖尿病等疾病發生，快來看看你中了幾個？

＃果汁



水果榨成果汁之後，會使膳食纖維和維生素C大大損失，營養價值下降，同時游離糖含量也會增加，也更容易被吸收，而且大多數市售瓶裝果汁還會額外添加不少精緻糖，喝多了會增加肥胖、第二型糖尿病等疾病風險。

＃乳飲品



不少人常會將調味乳與乳飲品搞混，調味乳雖然有調味，但主要原料還是生乳或鮮乳，而乳飲品則通常是使用乳粉、冰磚乳等方式還原的乳品原料。因此，乳飲品不屬於奶製品，更像是含糖飲料，營養師指出每100g乳飲品中蛋白質含量一般不高於1g，且鈣含量也極低，還添加了較多的高果糖漿、白砂糖等精緻糖，喝多了不僅沒營養還容易長胖。

＃白粥



白粥裡絕大部分是水、小部分是白米，其蛋白質含量很低，也幾乎沒有脂肪，如果長期某一餐或兩餐喝白粥，容易導致營養不良。而且白粥煮熟後主要是糊化的澱粉，升糖指數很高，對高血糖的人很不友好。

＃蔬果脆片



以蔬菜水果製成的脆片是不少人拿來取代洋芋片、餅乾的食物，看似很健康，但其實是在蔬果中加入了大量的油和糖烘烤或烹炸而成，加工過程不僅會讓蔬果損失不少維生素、礦物質，還大幅增加了熱量負擔，大約每100g蔬果脆片的熱量就高達500～600Kcal。

＃水果麥片



新鮮水果和原味燕麥原本都是比較健康的食物，但營養師指出市面上不少冠上「水果燕麥」名稱的產品，其實並不健康，為了調和燕麥的粗糙口感，產品中的燕麥加工過於精細，損失了部分維生素B群和膳食纖維，還額外加入了大量的油、糖和添加物，讓整體熱量和升糖指數都飆升。