林志玲露肩裝配珍珠絕美　吐金句「悶熱也要淡定的靜下」

▲林志玲po出紅色禮服搭配TASAKI珍珠美照，鼓勵粉絲悶熱天氣也要淡定的靜下。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲結婚生子後，重心全投入家庭，老公AIKIRA日前出席台北電影節，也表示她現在是主婦身分，希望多待在家，不確定之後會怎樣，等於證實她已半退演藝圈。不過她仍不時在官方社群散發正能量，日前分享她出席活動穿紅色露肩禮服搭配日本珠寶品牌TASAKI珍珠的美照，鼓勵粉絲「夏日炎炎，淡淡優雅，悶熱也要淡定的靜下，流汗也要優雅的拭去」。

▲林志玲戴的TASAKI Buoy耳環鑲嵌白蝶南洋珍珠、鑽石，550,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲林志玲佩戴的TASAKI Cove手鍊，488,000元。



正面金句一出又配上美照，林志玲立刻引來大批粉絲稱讚「女神好美」，她以高EQ與優雅風範著稱，公開亮相最喜歡配珍珠首飾，這回搭紅禮服的珠寶為TASAKI擁有波浪弧度、靈感源自海面上航標的珍珠鑽石耳環，由於已夠搶眼，她選擇不再戴項鍊以免過於繁複，改搭Cove系列珍珠鑽石手鍊，串珠手鍊中央的鑲鑽彎曲圖案發想自海水沖刷形成的海灣。

▲MIKIMOTO靈感源自珊瑚的Coral Collection手鍊。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）





▲MIKIMOTO結合18K白金與粉紅金並鑲嵌珍珠與鑽石的Coral Collection吊墜。

珍珠源自於大海，因此讓珍珠品牌常深受啟發創作海洋主題珠寶，MIKIMOTO以珊瑚為靈感推出完整的Coral Collection珠寶，從耳環、戒指、手鍊到限量均備，款款都是日常好搭配的設計，當中鍊墜結合雙色金打造珊瑚姿態並點綴美鑽與珍珠，更顯活潑亮眼。