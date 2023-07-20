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褲子別穿太緊！營養師傳授「4招」，教你防範胃食道逆流

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▲▼營養師教你避免胃食道逆流。（圖／Unsplash）

▲褲子勒太緊也會造成胃食道逆流。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌緊張，超過一半以上的人都有胃食道逆流的狀況，營養師余朱青分享，所謂的胃食道逆流就是我們常聽到的火燒心，且別以為胃腸不好的人才有這個問題，過量的菸、酒、或是肥胖 、還有飲食不正常都有很大的關係。

造成胃食道逆流的原因很多，不良的飲食習慣以及生活作息都是導致火燒心的原因，營養師余朱青列舉6招，跟著做就沒錯！

▲▼營養師教你避免胃食道逆流。（圖／Unsplash）

#少吸菸、辛辣食物

吸菸會降低食道括約肌的壓力，影響閉合導致胃食道逆流，還有酒，酸性食物會刺激胃酸分泌，她舉例像是辣椒、大蒜、薄荷等辛辣食物，都會刺激胃黏膜，恐增加潰瘍風險，導致胃食道逆流。

#少吃甜點、炸物

很多人喜歡的甜點、炸物，這類高糖、高油的食物，或是難消化的食物，像是糯米製品等等，以上都容易造成胃食道逆流，若已經有不適症狀，更要減少攝取這類食物。

▲▼營養師教你避免胃食道逆流。（圖／Unsplash）

#避免刺激性飲料

許多上班族每天都要來一杯的咖啡，聚會時總愛喝碳酸飲料，像是可樂汽泡水等等，都會加種胃食道逆流的情況，營養師提醒，若想預防胃食道逆流，就應該少吃這些容易刺激胃的食物。

#飲食應該定時定量

一些生活習慣也要留意，像是飲食需定時定量，不要暴飲暴食，吃飽也不要躺著，至少要起來活動30分以上，如果有繫皮帶，也不要束太緊。

最後，營養師余朱青也補充可以在飲食中，攝取一些具有修補黏膜功效的食物，像是山藥、菇類、秋葵、牛蒡等，或是一些可以幫助傷口修護、抗發炎成分的食物，像是高麗菜、苦茶油、芝麻油都是好選擇。

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