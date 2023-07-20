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《木曜4》停播坤達「配合公司安排」　先推坑牛奶買天梭表

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▲▼ 坤達出席天梭表活動 。（圖／公關照）

▲坤達對於《木曜4超玩》停播後的安排一切交給公司。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）台北101專賣店今搖身一變成為全球首發的Enjoy Every Hour夏日限定概念店，邀品牌大使坤達展示鍛造碳材質打造的Sideral系列新錶，歌手RED芮德與他出道時所屬男子團體Energy團員牛奶驚喜現身，讓他立刻盡職「推坑」朋友買錶，而眾人關心他主持的《木曜4超玩》將停播，他說：「昨天才剛錄完影，其實工作沒什麼大的改變，接下來公司怎麼安排我繼續配合。」

▲▼ 坤達出席天梭表活動 。（圖／公關照）

▲歌手RED芮德（左起）、坤達與牛奶一同示範天梭表鍛造碳材質打造的Sideral系列新錶。

節目的下一步仍未知，但可以肯定的是坤達對天梭表的專業度無庸置疑，牛奶說：「無論何時與坤達相約見面，他都盡職戴著不同款式的天梭表，我也被洗腦。」今他們所戴的款式重現70年代意指恆星與太空「Sideral」腕錶風采，錶殼的鍛造碳材質特色是輕量、耐高溫、抗腐蝕，且呈現獨特的雲狀大理石紋路，搭配潛水和帆船賽事計時刻度的黑色PVD單向旋轉錶圈，共有黃色、藍色或紅色款式。
 

▲▼Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲天梭Sideral鍛造碳機械錶藍色款，31,500元。

▲▼Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲天梭Sideral鍛造碳機械錶具快拆錶帶設計，31,500元。

運動錶風行，Seiko旗下專業運動錶系列Prospex以高精準計時著稱，近日推出4款Speedtimer 8A50太陽能計時腕錶，搭載全新的8A50太陽能計時機芯，能以1/100秒為單位進行計時碼錶功能，並在面盤呈現4個功能小盤，分別在2時位置設有1/100秒計時盤、12時位置為秒盤、10時方向為1/10秒計時盤，而時分顯示盤落在6時位置，當進入碼錶模式時，原本的時分顯示會切換成60分鐘計時盤，各項功能一目了然。

▲▼Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Speedtimer 8A50太陽能計時腕錶SFJ001P1，29,000元。（圖／Seiko提供）

►3萬擁有鍛造碳材質錶！　天梭復古設計吸睛

►Seiko十萬年僅誤差1 秒！　GPS太陽能錶多邊造型更時髦

關鍵字：

坤達, TISSOT, 天梭表, Seiko

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