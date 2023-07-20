蔡凡熙羨慕金秀賢厚實胸肌　戴男神同款MIDO錶耍帥

▲蔡凡熙示範MIDO電視機造型的Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）今發表靈感源自電視機造型的Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶，由男星蔡凡熙示範復古味十足的新錶，他自招是「橘色控」，因為對橘色調夕陽有著奇妙的愛，家中鞋子一半以上都是橘色系，而見到MIDO新款橘錶立刻想打包，腦中浮現的理想畫面是戴著橘錶、牽著狗到海邊看夕陽。



▲MIDO Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶，35,700元。

南韓男星金秀賢是MIDO代言人，蔡凡熙笑著說：「他的胸肌很厲害！想練到像他一樣厚實。」現階段讓他滿足的是能與金秀賢戴同款Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶，特色是擁有復古的電視機造型錶殼，配有橫條紋緞面漸變色面盤，大日期視窗罕見落在12時位置，內載具80小時動力儲存並抗磁、抗震的Calibre 80自動上鍊機芯，共有綠色或黑色面盤的精鋼鍊帶錶、海軍藍或橘色橡膠防水錶帶等4款可供選擇。



▲MIDO Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶共有3種面盤顏色可供選擇，鍊帶款35,700元，橡膠防水錶帶款34,600元。

同屬Swatch集團的Hamilton（漢米爾頓），則與名導克里斯多夫諾蘭的新電影《奧本海默》合作密切，品牌向收藏家借6款1930年代和1940 年代腕錶供劇中演員佩戴，男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）共換上了Cushion B、Endicott和Lexington等3款古董錶，讓人見識到以軍錶著稱的Hamilton，原來也有不少斯文設計。



▲席尼墨菲在主演的電影《奧本海默》中，戴Hamilton古董錶上陣。（圖／Hamilton提供，以下同）



▲席尼墨菲在電影《奧本海默》中戴Hamilton 1930年代Cushion B錶（左起），1940年代Lexington錶與Endicott錶。