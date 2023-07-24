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芭比粉旋風來襲！10款粉色精品包跟著入手　LV、BV Cassette超時髦

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文／美人圈

《芭比》電影帶起一陣芭比粉旋風，超適合夏日的精品粉色包當然也不能錯過！編輯精選了明星同款的品牌粉色包包，有趙露思Gucci同款馬卡龍粉、芭比BV編織托特包等等，每一款都好看又百搭，粉色控跟著入手準沒錯。

新款粉色精品包：Louis Vuitton

首先介紹連明星都還沒上手的Louis Vuitton 2023春夏新款，超嫩的草莓牛奶配色一亮相就引發熱議！如草莓和牛奶混合般少女又溫柔的包款，其中以Speedy 20和Favorite款式最為熱門，在小紅書上熱度超高，甚至要等兩、三個月才有貨，熱愛甜美少女風的女孩們絕對不能錯過！

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Summer Bundle，NT$92,000。（圖／LV官網）

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Speedy Bandoulière 20，NT$88,000。（圖／LV官網）

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Favorite，NT$99,000。（圖／LV官網、小紅書@坂多多多多ㄦ）

女星同款粉色精品包

Gucci Marmont

經典的Gucci Marmont手袋也有出馬卡龍配色般的淡粉，溫柔淡雅的淺粉色百看不膩，無論秋冬還是春夏都不突兀，還是「甜妹代表」趙露思的同款哦！

▲GUCCI 。（圖／翻攝自官網、小紅書）

▲淺粉紅色皮革GG MARMONT系列腰包，HK$13,500。（圖／Gucci官網）

▲GUCCI 。（圖／翻攝自官網、小紅書）▲GUCCI 。（圖／翻攝自官網、小紅書）

▲趙露思同款GUCCI Marmont手袋。（圖／小紅書＠趙露思）

Miu Miu Wander Matelass

帶有芭比公主感的Miu Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋，可說是火遍全網！淺粉色像是高貴的小公主甜美可愛、桃粉則是復古芭比，可以優雅也可以當辣妹，任何場合都適合！

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋，售價NT$80,000。（圖／小紅書@豆豆本豆、Miu Miu官網）

同款的白色也是有許多明星上身，如女團IVE成員張員瑛、Aespa成員Ningning等。

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Miu Miu火紅半月形手袋，張員瑛有白色款式。（圖／IG@for_everyoung10、IG@miumiu）

CHANEL

CHANEL出了超多款粉色包，代言人Jennie更是上身了好幾種不同風格的包款。從她六月發的文中可以看到她拿了新款「淡粉紅經典口蓋包」，帶有香檳亮面感的粉色看起來貴氣甜美。而她在2022宣傳照中配戴的CHANEL 22 MINI HANDBAG則是小巧可愛，淺粉色和亮面小牛皮的搭配既時髦又實用耐裝。

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲經典口蓋包Cloudy Pearly Goatskin & Gold-Tone Metal淡粉紅，NT$333,000。（圖／IG@jennierubyjane、CHANEL官網）

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲CHANEL 22 MINI HANDBAG，NT$169,900。（圖／IG@jennierubyjane、CHANEL官網）

BOTTEGA VENETA Cassette

BV經典包款Cassette今年也推出超亮眼的絲帶粉色，將經典融合活潑的少女粉，可以看到大陸女星章若楠私下也背著Cassette Belt Bag出遊，休閒又甜美的搭配可以說是整套服裝的點睛之筆！

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Cassette Belt Bag，NT$66,800。（圖／小紅書＠章若楠、BOTTEGA VENETA官網）

BOTTEGA Mini Cabat

再來的這款包包是芭比同款！瑪格羅比在《Barbie》電影宣傳時拿著的粉色編織托特包Mini Cabat，也是來自BV的包款。芭比色系鮮豔又搶眼，尺寸設計比平常的編織度假包再小一些，更加時尚小巧，隨手拎著就很有型！

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Mini Cabat，NT$159,000。（圖／IG@barbiethemovie、BOTTEGA VENETA官網）

CELINE Teen Triomph、Besace Triomphe

2023春夏新品CELINE推出了櫻花粉包款，如初戀般浪漫的嫩粉超級少女心！除了品牌大使Lisa同款限定粉色Teen Triomph，大陸女星張婧儀也為Besace Triomphe手袋拍了一組美照，質感和甜美兼具，每一款在小紅書上都超多人在搶！

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）▲粉色包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲亮面小牛皮迷你型BESACE TRIOMPHE手袋淡粉紅，NT$95,000。（圖／小紅書＠張婧儀、CELINE官網）

看完每個都好想要啊！少女心不分年紀，不同的粉也能打造出不同風格，這個春夏準備好搭乘這股粉色旋風了嗎！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 粉紅, 包包

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