《你的婚姻不是你的婚姻》腦洞大開　一起摸索婚姻的模樣

文／女子學

台灣國產單元劇《你的婚姻不是你的婚姻》（On Marriage），以十集的規格講述五個故事：〈聖筊〉、〈尾號 1314〉、〈恭請光臨曾賈府喜事〉、〈梅莉〉、〈沙之書〉。有別於傳統探討婚姻、兩性關係的電視劇，本劇更是結合了科幻元素，許多腦洞大開的情節，使劇集開播以來一直給予觀眾耳目一新的感受，也令許多對台灣電視劇無感的視聽人，也被其題材深深吸引。

自2022年12月起播送，與《你的孩子不是你的孩子》有異曲同工之妙的取名，強調其同樣作為單元劇的類型。優秀的劇本搭配黃金卡司陣容，劉冠廷、夏于喬、施名帥、李國毅、簡嫚書、温貞菱等人，無一不是台灣影劇得獎熟面孔。搭配鄭宜農所演唱的《完美的我們》作為主題曲，唱出婚姻中的失望與落寞，更為整部劇集畫龍點睛。

▲《你的婚姻不是你的婚姻》以十集的規格講述五個故事。（圖／《你的婚姻不是你的婚姻》宣傳照，下同）



「心誠則靈的真正意思，也許是正視內在的聲音。」



《你的婚姻不是你的婚姻》一共講述五個故事，五段關於婚姻的焦慮與徬徨，由《返校》奪得最佳新導演的徐漢強，在劇中執導第一個故事〈聖筊〉。該故事講述一名不善言詞的健身教練陳保霆（劉冠廷 飾），因為老婆青梅竹馬的出現，害怕失去妻子而變得恐慌，甚至因此猜忌妻子與「假想情敵」的關係；「數位讀心聖筊」的出現，為保霆指引妻子的心聲，卻也同時加深了自己的懷疑，直到傷害了妻子的信任。

科技的出現，大幅改變了人類溝通與互動的習慣，那些能夠輕易藏匿的，也在未來接近的同時，不得不暴露在兩人的世界中；電視劇中，前所未有的科技產品、未來變化，使得婚姻關係中的瑕疵被迫予以放大，那些早已成為陳腔濫調的情感糾紛，得以用新的方式凸顯、呈現，便是本劇之所以令人感到新鮮的理由。過度倚賴科技指引、成為理想情人的保霆，卻忘了自己真實的模樣，才是他被深愛的理由。

「人跟人之間，必然因為某些條件才結婚。」



在〈尾號 1314〉中，講述婚姻關係中習以為常的勒索；〈恭請光臨 曾賈府喜事〉以「中年消失症」帶出迫於壓力而違背自己意願的婚姻。

五則科幻寓言，各自有其主要討論的婚姻問題，已婚者在觀劇的過程，多少能感受到身處再創家庭時，一路走來碰上的種種挑戰，未婚者則能在這些光怪陸離的情節內，在此審視自己內心真正需要的是什麼？

從偶像劇、本土劇，走到像《人選之人：造浪者》的社會議題劇、《模仿犯》的懸疑刑偵劇，甚至是斥資鉅額打造如《斯卡羅》的時代劇，《你的婚姻不是你的婚姻》以其引人入勝的情節，證明了台灣也能產出好的科幻劇。

劇集中，〈恭請光臨曾賈府喜事〉、〈沙之書〉涉及同性婚姻，為既定的婚姻關係寫下更多可能，在這些多變元素的包裝下，更凸顯那些婚姻關係中那些名為情感的元素。

作為公視與FriDay影音共同打造的影集，《你的婚姻不是你的婚姻》現可於大部分的OTT平台進行收視。

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