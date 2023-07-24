再遠都不怕！「遠距離戀愛」要有拉近距離的共識

文／女子學

最近和朋友聊起了遠距離戀愛，對方曾經經歷過一場很長時間的遠距離。雖然對方和前任之間的關係維持了很長，但彼此一直找不到拉近距離的共識，最後也就沒有走下去了。

在過去，我讀到關於遠距離戀愛的研究時，發現遠距離戀愛者的訪談中，似乎都有一個共識是：「彼此有一天會成為近距離戀愛。」

以前對於遠距離戀愛的研究大多認為，彼此拉近距離時，才是彼此關係容易出現幻滅的開始。例如拉近距離之後，才發現對方衛生習慣不佳、約會容易遲到等等，這些在遠距離戀愛時，可能不是那麼容易被看出來。

但是，回到遠距離戀愛是否能成為近距離戀愛的前提上，其實是更為重要的。畢竟，雙方要以什麼形式成為近距離，或許也是一個很重要的問題。

雖然在過去的研究中，並未對這一點多加著墨，但我發現，也許在遠距離戀愛中，有沒有達成「近距離戀愛的共識」，是彼此未來能否持續走下去的重要原因。

▲遠距離戀愛，要有拉近距離的共識。（示意圖／Pinterest）

遠距離戀愛，要有拉近距離的共識

什麼是近距離戀愛的共識呢？就是彼此分隔兩地，最終到底要誰去誰的那邊住？或是兩個人一起找一個地方住？而這件事情，會發生在多久以後？是彼此只是說說，還是真的有在行動？

譬如一段遠距離戀愛，彼此希望結婚之後可以成為近距離，那麼可能就要先規劃好，要跟公婆住、跟岳父岳母住，或是彼此自己買房或租屋？而這件事情，彼此是否有在存錢？是否有跟彼此的家人打好關係，一個實際上能夠運作的情況，會比只是說說來得更可靠。

▲遠距離想維持長久，要好好規劃如何變成近距離戀愛的方式。（示意圖／Pinterest）

拉近距離的共識，必須要很實際

當然，這並不會是一件簡單的事情，考量到至少有一方得為了這件事情換工作，在新的生活環境裡面，是否有合適的工作？或是又得轉職？還是有一方的薪水，能夠供給雙方的生活？這也是很重要的問題。

而這樣的過程中，很難做到彼此的犧牲是對等的，因此，要怎麼分配雙方的利害關係、能否讓彼此感受到都可以接受，就變得很重要了。

因此，如果兩個人的關係相處融洽，真的希望彼此成為生命中長久走下去的另一半，不妨好好地規劃遠距離戀愛要如何變成近距離戀愛的方式。

這並不是杞人憂天，而是很實際的一件事情。畢竟如果希望長久走下去，總有一天，你們得回到近距離戀愛的生活方式。而這一天會在何時、何地發生，就變成維繫關係很重要的規劃了。

作者粉絲團：貓心—龔佑霖

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