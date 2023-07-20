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1個人要價4千元強在哪？　「饗A JOY」打造最高等級吃到飽體驗

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▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

▲全台規格最高的吃到飽「饗A JOY」創下Buffet高標，此為入口的藝術裝置。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

位於台灣地標台北101大樓86樓層，創下全台位置與客單雙高標的吃到飽餐廳「饗 A Joy」，即將在7／23正式開幕，今（7／20）對外公開內部裝潢與菜色，以「台灣獻給世界的一封情書」為主要概念，結合6感體驗，直接挑戰Fine Dining價位，開放業內人士與媒體試菜之後廣獲一片好評，成功站上台灣Buffet新高標。

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

「饗 A JOY」午餐共分2時段，首輪午餐從11：30分至下午2時、第二輪從下午2時45分至5時15分，單人售價3,280元，晚餐僅有1時段，從晚上6時至9時30分，比午餐多半小時用餐時間，單人售價3,880元，加上10%服務費，用餐費用從3,608元至4,268元。定位民眾須預付1,000元訂金。

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

▲入口櫃檯採用花蓮的蛇紋石。（圖／記者蔡惠如攝）

饗賓集團總經理陳毅航表示，「饗 A JOY」用3億元成本打造，是饗饗跟旭集的一倍，這樣的定價策略也是參考台灣整體Fine Dining所決定的定價，約莫是Fine Dining的入門價格，他笑說：「這價位的Fine Dining我們幾乎都吃遍了。」也指出對食材的來源、廚藝的等級所端出的食料，有信心跟Fine Dining一較高下。

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

陳毅航指出，在台北101 86樓這種舞台，「饗 A JOY」要做的是世界級的餐飲品牌，台灣的飲食文化是「自由多元」的，這也是Buffet的特色，而「饗」的初衷就是盛宴款待賓客，這間餐廳就是要體現這一點，餐廳內的150名員工全是精挑細選，90名廚房工作人員平均有25年的資歷，外場的70位服務人員則從千名員工選出，全部再進修卡內基、攝影、禮儀課程，展現出更高的服務標準。

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

呼應台北101的地標意義，在空間設計上餐廳內也結合了台灣地貌，劃分為「山」、「海」、「城」、「原」4區，各自代表不同的文化意義，且透過沈浸式體驗，在享用美食前就從音樂、香氣、視覺、觸覺看到細節。陳毅航表示：「從2021年6月餐廳第一幅藍圖到最後，已經改了39版，連用餐區與取餐區的隔板，都花了2個小時討論，將其高度從130公分降到128公分，只是希望女性顧客能少上一點壓迫感，同時也能兼顧用餐隱私。

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

而「饗 A JOY」的味蕾體驗，自然是Buffet的頂級享受，食材從山珍的和牛、伊比利火腿、鮮蔬鮮果，到海味的海膽、帝王蟹、龍蝦、黑鮪魚、生蠔一應俱全，等級入口絕對有感，而重點在於細節的掌握，包括鹹酥雞的九層塔大小剛好會覆蓋到每一塊雞塊上，每道食物的份量都是恰到好處，讓顧客能有餘裕品嘗到更多菜色。

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

連甜點餐區也很講究，與法系甜點品牌「法朋」與熱門冰淇淋店「Double V」合作，推出聯名甜品，也提供101造型雞蛋糕與傳統中式甜點，連飲品也融入「興波咖啡」、「冉冉茶室」、「Perry’s Palate Plan」的跨界，提供更多獨有的味覺體驗。

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

與其說「饗 A JOY」提供吃到飽的頂級美食，不如以「提供一段體驗旅程」更為合適，從出電梯竟門後迎來的101山景，配合旁邊的樹林植物造景，加上特製的調香與音樂，在地饒富意境的建材使用，以及台灣藝術家權勢土地氛圍的作品，杯盤與桌面的搭配，都是一段令人感受在地與世界的融合旅程。

目前「饗 A JOY」首月的訂位幾乎已全滿，仍有零星的午餐第二餐期可供預訂，現僅開放1個月內的座位席次預訂，預定成功者須預付1,000元訂金。 

關鍵字：

, 101, a joy

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