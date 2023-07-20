fb ig video ETtoday search mobile

星巴克 X BLACKPINK聯名7／25開賣！　隨行杯整個美翻天

>

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品7／25開賣。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克 X BLACKPINK聯名商品首度登台，粉絲們預備備，共有18款商品讓大家手滑，請注意有6款商品，可讓先行登錄成為星禮程會員在7／24搶先購買，此外還推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，以苦味巧克力搭配草莓星冰樂，多層次的口感讓你用味蕾體驗「時髦粉紅」的感覺。

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名（圖／記者蔡惠如攝）

星巴克與大勢韓團BLACKPINK合作推出聯名新品，絕對讓你成為矚目焦點，總計包括各式材質咖啡隨行杯、生活用品等18款，於7／25正式開賣，其中有6款商品包括BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯、BP24OZBling黑／粉TOGO冷水杯、BP粉馬克杯與2款顏色的隨行卡，只要先行登錄成為星禮程會員，就可在7／24搶先購買。

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

此外，星巴克與BLACKPINK也首次合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Born Pink專輯，這款飲品以燕麥奶為基底，結合了草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，充滿粉與黑的時髦色調，更呼應了BLACKPINK的標誌性配色，預計在7／25全門市推出，而7／23至7／24可從星巴克APP行動預點功能搶先買。

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

針對聯名星冰樂，還推出「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款（大杯容量），選用標誌性的粉色為外觀，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，該套組依飲品容量自280元起至320元，且購買BLACKPINK限定版大杯星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲僅在地市場顧客才有的BLACKPINK貼紙組1張。

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

HOLA和樂家居與日本京都設計品牌SOU・SOU再度聯手推新品，以「大暑」為主題推系列商品，從日本坪庭文化為發想，凝結季節之美，使用京都紋樣搭配柔和的清爽茶色系，讓人忘記夏日煩躁之心，帶來滿室沁涼。品類包含天絲寢具組、純棉涼被及和室椅等，即起於全台HOLA門市以及線上同步販售，7／20至8／16期間購買任一SOU．SOU系列商品，即贈 HOLA x SOU．SOU 彩布竹扇，全台限量3,000組。

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

BLACKPINK全員愛穿工裝褲！不挑身形還超修飾線條　Y2K穿搭必須來一件

BLACKPINK全員愛穿工裝褲！不挑身形還超修飾線條　Y2K穿搭必須來一件

小心養生變傷身！營養師揭5種「偽健康食物」　第4超多人都中

小心養生變傷身！營養師揭5種「偽健康食物」　第4超多人都中

周杰倫千萬勞力士橘錶連三撞　費德勒、威肯都愛奢華版Daytona

周杰倫千萬勞力士橘錶連三撞　費德勒、威肯都愛奢華版Daytona

5個特徵證明你是「情緒聰明者」　比一般人更抗壓、個性更冷靜 褲子別穿太緊！營養師傳授「4招」，教你防範胃食道逆流 林志玲露肩裝配珍珠絕美　吐金句「悶熱也要淡定的靜下」 減法彩妝正夯！秋季眼妝主打「輕盈珠光」　水藍色再翻紅 1個人要價4千元強在哪？　「饗A JOY」打造最高等級吃到飽體驗 梅西戴622萬「錶王」女錶風光加盟　彩虹圈閃爆 CP值攻頂！寶雅必買TOP 10美妝好物　200元卸妝棉、不暈染眼線筆通通要收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面