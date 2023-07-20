星巴克 X BLACKPINK聯名7／25開賣！　隨行杯整個美翻天

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品7／25開賣。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克 X BLACKPINK聯名商品首度登台，粉絲們預備備，共有18款商品讓大家手滑，請注意有6款商品，可讓先行登錄成為星禮程會員在7／24搶先購買，此外還推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，以苦味巧克力搭配草莓星冰樂，多層次的口感讓你用味蕾體驗「時髦粉紅」的感覺。

星巴克與大勢韓團BLACKPINK合作推出聯名新品，絕對讓你成為矚目焦點，總計包括各式材質咖啡隨行杯、生活用品等18款，於7／25正式開賣，其中有6款商品包括BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯、BP24OZBling黑／粉TOGO冷水杯、BP粉馬克杯與2款顏色的隨行卡，只要先行登錄成為星禮程會員，就可在7／24搶先購買。

此外，星巴克與BLACKPINK也首次合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Born Pink專輯，這款飲品以燕麥奶為基底，結合了草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，充滿粉與黑的時髦色調，更呼應了BLACKPINK的標誌性配色，預計在7／25全門市推出，而7／23至7／24可從星巴克APP行動預點功能搶先買。

針對聯名星冰樂，還推出「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款（大杯容量），選用標誌性的粉色為外觀，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，該套組依飲品容量自280元起至320元，且購買BLACKPINK限定版大杯星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲僅在地市場顧客才有的BLACKPINK貼紙組1張。

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