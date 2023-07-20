電視青龍獎／宋慧喬黑色禮服超顯瘦、林智妍透膚薄紗太性感

記者李薇／台北報導

南韓電視青龍獎在19日晚間登場，受到劇迷們喜愛的《黑暗榮耀》演員們，也都紛紛踏上紅毯，更是不約而同以深色系穿搭亮相，展現出不同戲劇裡面的迷人魅力。

＃宋慧喬：avouavou黑色五角領禮服

當晚就拿下「大賞」榮耀的宋慧喬在紅毯上選穿了南韓設計師品牌avouavou的禮服，簡約黑色布料在胸前設計出五角的領口，些微愛心領的感覺，但線條更俐落，讓整個人都有顯瘦的效果，再搭配頂級Chaumet bee my love系列耳環與項鍊，高級感十足。

＃林智妍：YOLANCRIS透視黑紗禮服

出演霸凌女「涎鎮」的林智妍則是選擇了西班牙品牌YOLANCRIS的作品，整件利用黑紗堆疊的層次感設計，甚至在胸前還若隱若現的透視感，展現出她的好衣品，白金雛菊設計風格的V字項鍊搭配耳環，讓輕盈的禮服更顯份量，相當好看。

＃辛睿恩：Monique Lhuillier閃鑽星空禮服

飾演「涎鎮」小時候的辛睿恩這次踏上紅毯，挑選了設計師Monique Lhuillier的單品，深藍色裙子上面鑲嵌滿滿的亮片珠飾，在燈光照耀下更顯閃閃發光，宛如把整個星空都搬上禮服，搭配Tiffany & co.的Knot系列項鍊、耳環與戒指，增添精緻度。