容易從友情變愛情嗎？超準心測探究你的深層內心

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

除了一見鍾情的戀愛，不少人都是因為有相處的過程，有類似的個性、舉止或是價值觀，從朋友變成戀人，而你是容易從友情衍伸出愛情的人嗎？以下這個《小紅書》爆紅的心理測驗，可以來探究你的內心世界。

Q：你是一個相信緣分的人嗎？

1.超級相信

2.一半一半

3.持懷疑態度

4.完全不相信

1.超級相信

如果選擇很相信緣分的你，從友誼變愛情的機率很大，因為長時間的相處深交讓你們建立起深厚的情感，加上一起經歷大大小小的事情，讓兩人都很有默契，同時也打下了感情的基礎，隨著時間推移，是很有機會變成情侶的。

2.一半一半

保持相信又懷疑狀態的你不太可能從朋友變情人，儘管你跟對方可能有很多愛好或是價值觀相同，但實際上你們對於彼此的了解還有一段距離，如果當朋友的話可以繼續相處，但是如果成為戀人就有點困難。

3.持懷疑態度

對於緣份有著懷疑態度的你在友情中衍伸出愛情的機率偏小，你們兩個也許都有曾在對方最困難的時候，幫助過彼此，但也不過就是深厚的友情罷了，彼此還是比較互相尊重的，但愛情常常需要較熱烈、激情的吸引力，目前稍嫌沒有火花。

4.完全不相信

選擇完全不相信緣分的你在友情變愛情的選項上機率偏大，你們也許現在還是朋友關係，但其實曾經有一段曖昧的過程，表示彼此都有著特殊的感情連結，隨著時間的推移，很有可能把這條引線再次點燃，假如對方心意也一致，雙向奔赴很有機會。