fb ig video ETtoday search mobile

容易從友情變愛情嗎？超準心測探究你的深層內心

>

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

除了一見鍾情的戀愛，不少人都是因為有相處的過程，有類似的個性、舉止或是價值觀，從朋友變成戀人，而你是容易從友情衍伸出愛情的人嗎？以下這個《小紅書》爆紅的心理測驗，可以來探究你的內心世界。

Q：你是一個相信緣分的人嗎？

1.超級相信

2.一半一半

3.持懷疑態度

4.完全不相信

心理測驗。（圖／netflixkr IG）

1.超級相信

如果選擇很相信緣分的你，從友誼變愛情的機率很大，因為長時間的相處深交讓你們建立起深厚的情感，加上一起經歷大大小小的事情，讓兩人都很有默契，同時也打下了感情的基礎，隨著時間推移，是很有機會變成情侶的。

心理測驗。（圖／netflixkr IG）

2.一半一半

保持相信又懷疑狀態的你不太可能從朋友變情人，儘管你跟對方可能有很多愛好或是價值觀相同，但實際上你們對於彼此的了解還有一段距離，如果當朋友的話可以繼續相處，但是如果成為戀人就有點困難。

心理測驗。（圖／netflixkr IG）

3.持懷疑態度

對於緣份有著懷疑態度的你在友情中衍伸出愛情的機率偏小，你們兩個也許都有曾在對方最困難的時候，幫助過彼此，但也不過就是深厚的友情罷了，彼此還是比較互相尊重的，但愛情常常需要較熱烈、激情的吸引力，目前稍嫌沒有火花。

▲星座。（圖／netflixkr IG）

4.完全不相信

選擇完全不相信緣分的你在友情變愛情的選項上機率偏大，你們也許現在還是朋友關係，但其實曾經有一段曖昧的過程，表示彼此都有著特殊的感情連結，隨著時間的推移，很有可能把這條引線再次點燃，假如對方心意也一致，雙向奔赴很有機會。

►妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

►出道30年都沒變！松嶋菜菜子50歲狀態不輸橋本環奈簡直逆天

►你很容易心動嗎？超準心理測驗發掘你是否動不動就戀愛

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬拖鞋隔空尬Jisoo 太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了 很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感 Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款 不會三股辮也能綁出華麗花苞頭！夏季清涼又可愛必學 試・開箱／RMK秋妝後勁太強！大地色變超時髦　珠光、霧面交錯層次更優雅 夏日愛吃荔枝、芒果易上火發炎食材！小心爛臉大爆痘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面