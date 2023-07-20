fb ig video ETtoday search mobile

肌膚透明感關鍵是妝前乳！改善暗沉、泛紅粉底更省了

>

記者李薇／台北報導

想要擁有乾淨透亮的底妝，妝前打底相當重要，不僅能夠讓肌膚持續飽水、增加後續底妝服貼，還可以擁有校正膚色的功能，讓後續底妝更為輕鬆使用，以下就盤點多款厲害妝前乳，肌膚透明感就靠它。

＃倩碧 超激光零毛孔控油妝前乳，30ml、售價1500元

▲倩碧,A.M. Fairland,ADDICTION,妝前乳,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

夏季不少人都有毛孔粗大、脫妝的問題，在局部T字更可以使用控油打底，讓後續底妝不容易山崩，這一支控油妝前乳裡面添加菸鹼醯胺、微分子玻尿酸，能夠平衡臉部肌膚的油脂，讓肌膚保持水潤之餘又不會大出油，非常適合油性肌膚使用。

＃A.M. Fairland 不關燈・光透校色妝前乳，30ml、售價780元

▲倩碧,A.M. Fairland,ADDICTION,妝前乳,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

由台灣彩妝師Alice專門為台灣女性肌膚所研發的妝前乳，非常適合在防曬之後使用，超級水感的質地使用起來輕盈無負擔，重點是因為裡面不添加防曬，所以潤色效果更好，完全不會抹了個寂寞，尤其是蠟黃暗沉的膚況，直接使用#01號蜜桃色，提亮膚況秒速有感。

＃ADDICTION 水透癮潤色飾底乳，30g、售價1100元

▲倩碧,A.M. Fairland,ADDICTION,妝前乳,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

向來很大膽玩色的ADDICTION在之前就已經推出過多款飾底乳，水潤輕盈的質地，總共有4種色選可以選擇，從橘色、紫色、粉色到綠色，91%的美容液成分超高，使用起來完全不會死白，還有保養潤澤肌膚的效果，相當推薦。

►妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

►出道30年都沒變！松嶋菜菜子50歲狀態不輸橋本環奈簡直逆天

►你很容易心動嗎？超準心理測驗發掘你是否動不動就戀愛

關鍵字：

倩碧, A.M. Fairland, ADDICTION, 妝前乳, 底妝, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬拖鞋隔空尬Jisoo 太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了 很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感 Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款 不會三股辮也能綁出華麗花苞頭！夏季清涼又可愛必學 試・開箱／RMK秋妝後勁太強！大地色變超時髦　珠光、霧面交錯層次更優雅 夏日愛吃荔枝、芒果易上火發炎食材！小心爛臉大爆痘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面