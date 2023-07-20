肌膚透明感關鍵是妝前乳！改善暗沉、泛紅粉底更省了

記者李薇／台北報導

想要擁有乾淨透亮的底妝，妝前打底相當重要，不僅能夠讓肌膚持續飽水、增加後續底妝服貼，還可以擁有校正膚色的功能，讓後續底妝更為輕鬆使用，以下就盤點多款厲害妝前乳，肌膚透明感就靠它。

＃倩碧 超激光零毛孔控油妝前乳，30ml、售價1500元

夏季不少人都有毛孔粗大、脫妝的問題，在局部T字更可以使用控油打底，讓後續底妝不容易山崩，這一支控油妝前乳裡面添加菸鹼醯胺、微分子玻尿酸，能夠平衡臉部肌膚的油脂，讓肌膚保持水潤之餘又不會大出油，非常適合油性肌膚使用。

＃A.M. Fairland 不關燈・光透校色妝前乳，30ml、售價780元

由台灣彩妝師Alice專門為台灣女性肌膚所研發的妝前乳，非常適合在防曬之後使用，超級水感的質地使用起來輕盈無負擔，重點是因為裡面不添加防曬，所以潤色效果更好，完全不會抹了個寂寞，尤其是蠟黃暗沉的膚況，直接使用#01號蜜桃色，提亮膚況秒速有感。

＃ADDICTION 水透癮潤色飾底乳，30g、售價1100元

向來很大膽玩色的ADDICTION在之前就已經推出過多款飾底乳，水潤輕盈的質地，總共有4種色選可以選擇，從橘色、紫色、粉色到綠色，91%的美容液成分超高，使用起來完全不會死白，還有保養潤澤肌膚的效果，相當推薦。