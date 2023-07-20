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營養師傳授「陳喬恩葡萄柚減重菜單」，呼籲服用7種藥的人不能試

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▲▼陳喬恩葡萄柚減肥法。（圖／翻攝自fb/陳喬恩、Unsplash）

▲陳喬恩熱愛美食不忌口，維持身材有妙招。（圖／翻攝自FB/陳喬恩、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星陳喬恩身型收放自如，喜愛美食的她不忌口，但又因為工作關係需要快速減重，養成一身減重好功夫，先前她就曾公開分享過她的葡萄柚瘦身法，連續進行12天再休息2天，效果很不錯，但營養師高敏敏表示，這個方式容易營養失衡，建議不要長期使用較好。

▲▼陳喬恩葡萄柚減肥法。（圖／翻攝自fb/陳喬恩、Unsplash）

陳喬恩的葡萄柚減肥法就是連續執行以下菜單12天，接著再休息2天為一個循環。

#早餐
半個葡萄柚(可榨橙汁無糖)＋2個雞蛋＋2塊培根
#午餐
半個葡萄柚(可榨橙汁無糖)＋沙拉＋肉
#晚餐
半個葡萄柚(可榨橙汁無糖)＋肉or魚＋沙拉or蔬菜（綠色or紅色）

▲▼陳喬恩葡萄柚減肥法。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

以上菜單除了葡萄柚之外，其他食物皆沒有限制份量，晚餐的話選擇魚會比較好，雖說這個菜單適用於女藝人快速減重，但營養師仍有一些重點需要叮嚀。

1.容易營養失衡

長期不吃澱粉，只吃水果蔬菜，除了營養不均衡外，還會增加不健康風險。

2.復胖風險高

限制吃澱粉的人， 一旦又開始吃澱粉，復胖機率高，甚至可能比以前還胖。

3.沙拉醬的選擇

最好是選熱量低的和風醬、油醋醬比較好。

4.烹煮方式建議

最好以原型食物下去料理，也建議用蒸煮烤煎的方式。

5.不建議吃培根

菜單中的培根建議可以換成雞胸肉，雞腿肉，接近原型食物的肉。

最後，營養師也提醒目前正在服用以下藥品的人，不適合使用葡萄柚減重法，因為因為像是柚子、葡萄柚等，都含有呋喃香豆素(furanocoumarin)，這種成分會讓藥物分解速度減慢 ，像是服下過量藥物一樣產生副作用，建議在服用以上特定藥物期間儘量避免攝取柚子、葡萄柚，避免不必要的藥物食物交互作用。

#吃這些藥的人不適用葡萄柚減肥法

1.降血壓藥：(Amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil)
容易頭痛、臉紅、低血糖。
2.降血脂藥：(statin類)
容易肌肉酸痛、肌肉病變。
3.抗栓塞藥：(cilostazol)
會增加藥物濃度(一半以上)
4.抗癲癇藥：(carbamazepine)
會增加血液濃度，易造成不適。
5.免疫抑制劑：(cyclosporin)
容易造成嘔吐、頭重腳輕、腹痛、腎毒性。
6.抗心律不整藥：(amiodarone)
影響藥物控制心跳速率。
7.抗組織胺：(astemizole、terfenadine)
會增加心臟不良反應。

關鍵字：

陳喬恩, 減重, 葡萄柚

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