夏日持妝不卡粉斑駁！超細膩粉質簡直是「輕煙蜜粉」底妝24HR不斷電

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

台灣夏季天氣炎熱容易出油,粉體定妝絕對很必要,薄薄一層就可以打造乾淨清爽的妝容,以下就盤點多款厲害單品,透明、膚色都有,可以按照膚質增加遮瑕效果。

#亞曼尼 超持妝絲絨控油蜜粉餅,售價2700元

以精緻布料展現女性優雅體態的設計大師亞曼尼,從底妝上也要帶給女性最自然的原生美麗,夏季推出全新蜜粉餅,透明白色適合所有膚況、膚色則推薦給瑕疵肌膚使用,增加遮蓋力同時又可以持妝,超細膩粉質連乾性肌膚都很推薦使用,完全不會有斑駁感,展現出柔光妝效。

#ORBIS 極緻抗陽蜜粉餅,售價680元

擅長以科技提供女性完美選擇的ORBIS,在夏季發表限定的蜜桃蘇打色蜜粉餅,特別適合蠟黃暗沉肌膚,一掃就可以打造明亮感妝效,半霧面的肌膚質感可以加強底妝持久效果,完全不顯油光與毛孔,持妝效果更厲害。

#IPSA 持久控油水光粉餅,售價1400元

IPSA把經典的保濕流金水技術,注入全新的水光粉餅,裡面添加保濕玻尿酸成份,乾性肌膚也能超貼膚,完全不用擔心卡粉斑駁,膚色粉體更可以加強遮瑕,搭配自然光澤粉末,使用起來也不厚重,用過的人都超驚嘆它的持妝度。

#MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅,售價1800元

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER自從推出空氣粉餅,直接引發爆買潮,被搶到一盒不剩,最近再度全面更新,粉質更為細膩,連乾性肌膚用過都覺得很厲害,奶茶色的粉盒更有別以往的黑色設計,完全展現年輕氛圍。

#NARS 裸光蜜粉餅禮盒-純白秘境限量版,售價1580元

超性感NARS的「大白餅」早就是紅透半邊天的單品,細膩粉質加上超強控油力,用過的人都回不去,這次推出純白秘境限量版,就是在亞洲才獨家販售的單品,粉紅色的LOGO設計看起來更加活潑可愛,絕對必收。