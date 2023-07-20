夏日持妝不卡粉斑駁！超細膩粉質簡直是「輕煙蜜粉」底妝24HR不斷電

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

台灣夏季天氣炎熱容易出油，粉體定妝絕對很必要，薄薄一層就可以打造乾淨清爽的妝容，以下就盤點多款厲害單品，透明、膚色都有，可以按照膚質增加遮瑕效果。

＃亞曼尼 超持妝絲絨控油蜜粉餅，售價2700元

以精緻布料展現女性優雅體態的設計大師亞曼尼，從底妝上也要帶給女性最自然的原生美麗，夏季推出全新蜜粉餅，透明白色適合所有膚況、膚色則推薦給瑕疵肌膚使用，增加遮蓋力同時又可以持妝，超細膩粉質連乾性肌膚都很推薦使用，完全不會有斑駁感，展現出柔光妝效。

＃ORBIS 極緻抗陽蜜粉餅，售價680元

擅長以科技提供女性完美選擇的ORBIS，在夏季發表限定的蜜桃蘇打色蜜粉餅，特別適合蠟黃暗沉肌膚，一掃就可以打造明亮感妝效，半霧面的肌膚質感可以加強底妝持久效果，完全不顯油光與毛孔，持妝效果更厲害。

＃IPSA 持久控油水光粉餅，售價1400元

IPSA把經典的保濕流金水技術，注入全新的水光粉餅，裡面添加保濕玻尿酸成份，乾性肌膚也能超貼膚，完全不用擔心卡粉斑駁，膚色粉體更可以加強遮瑕，搭配自然光澤粉末，使用起來也不厚重，用過的人都超驚嘆它的持妝度。

＃MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，售價1800元

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER自從推出空氣粉餅，直接引發爆買潮，被搶到一盒不剩，最近再度全面更新，粉質更為細膩，連乾性肌膚用過都覺得很厲害，奶茶色的粉盒更有別以往的黑色設計，完全展現年輕氛圍。

＃NARS 裸光蜜粉餅禮盒－純白秘境限量版，售價1580元

超性感NARS的「大白餅」早就是紅透半邊天的單品，細膩粉質加上超強控油力，用過的人都回不去，這次推出純白秘境限量版，就是在亞洲才獨家販售的單品，粉紅色的LOGO設計看起來更加活潑可愛，絕對必收。