fb ig video ETtoday search mobile

台北現存最老百貨遠百寶慶8月拆　徐旭東透露5年重建後樣貌

>

▲遠百寶慶感恩會。（圖／業者提供）

▲徐旭東出席遠百「起家厝」西門寶慶感恩會。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

已在西門商圈經營51個年頭的遠百寶慶，即將迎來7／24最後營業日，準備在8月正式拆除進行重建，董座徐旭東今（7／20）出席感謝記者會，看見媒體與顧客將寶慶入口廣場塞滿，連二樓挑高處都擠滿觀禮顧客時幽默表示：「場地實在是小了點，但以後我們會蓋大一點的。」總經理徐雪芳也在會中滿滿感觸，頻頻拭淚。

▲遠百寶慶感恩會。（圖／業者提供）

徐旭東回憶當年遠百寶慶開幕，正是台灣退出聯合國、經濟前景未明的時期，百貨當時有2、3層樓都空著，沒有東西可賣，進口的稅率又高，要把東西補滿是一大挑戰，比起現在東西多到擺不下，是個好現象。這三個月拍賣期間，不少老顧客上門，寫信跟他分享自己是第一次在這裡買洋裝、買西裝，回憶滿滿，也提及寶慶的歷史回憶是最大優勢，對50歲以上的客層也有誘因，而他們購物實力也高。

▲遠百寶慶感恩會。（圖／業者提供）

▲遠百寶慶感恩會。（圖／業者提供）

▲民國71年遠百寶慶美國商品展（上圖）與民國75年遠百寶慶瑞士國際展（下圖），徐旭東董事長均為剪綵嘉賓。（圖／業者提供）

此外也提到遠百寶慶的未來規劃，將結合西門町商圈與三條捷運交會的優勢，在之後坪數變大、便更新的建築中，提供購物、餐飲與娛樂兼具的賣場，在未來的高樓層會有電影院，提供更加完整的逛街體驗，也希望成為西門町的新地標。

▲遠東百貨台北寶慶店,寶慶遠百,現存台北最老百貨公司,8月遠百寶慶將進行危老都更。（圖／記者謝婷婷攝）

▲遠東百貨寶慶店外觀現況。（圖／記者謝婷婷攝）

而遠百寶慶在7／24最後營業日當天，也將在晚上5：50至6：00舉辦「萬分感謝 真情祝福」閉店熄燈活動，要跟廣大的顧客說再見。目前推出百貨服飾當日單筆滿3,500元送250元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元的出清回饋。

關鍵字：

遠百寶慶, 徐旭東

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟

台北現存最老百貨遠百寶慶8月拆　徐旭東透露5年重建後樣貌

台北現存最老百貨遠百寶慶8月拆　徐旭東透露5年重建後樣貌

難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

睡得好會產生「瘦體素」不易胖　4重點打造優質睡眠 55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」，輕鬆養出不老體質 營養師傳授「陳喬恩葡萄柚減重菜單」，呼籲服用7種藥的人不能試 夏日持妝不卡粉斑駁！超細膩粉質簡直是「輕煙蜜粉」底妝24HR不斷電 星巴克 X BLACKPINK聯名7／25開賣！　隨行杯整個美翻天 周杰倫千萬勞力士橘錶連三撞　費德勒、威肯都愛奢華版Daytona 電視青龍獎／宋慧喬黑色禮服超顯瘦、林智妍透膚薄紗太性感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面