台北現存最老百貨遠百寶慶8月拆　徐旭東透露5年重建後樣貌

▲徐旭東出席遠百「起家厝」西門寶慶感恩會。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

已在西門商圈經營51個年頭的遠百寶慶，即將迎來7／24最後營業日，準備在8月正式拆除進行重建，董座徐旭東今（7／20）出席感謝記者會，看見媒體與顧客將寶慶入口廣場塞滿，連二樓挑高處都擠滿觀禮顧客時幽默表示：「場地實在是小了點，但以後我們會蓋大一點的。」總經理徐雪芳也在會中滿滿感觸，頻頻拭淚。

徐旭東回憶當年遠百寶慶開幕，正是台灣退出聯合國、經濟前景未明的時期，百貨當時有2、3層樓都空著，沒有東西可賣，進口的稅率又高，要把東西補滿是一大挑戰，比起現在東西多到擺不下，是個好現象。這三個月拍賣期間，不少老顧客上門，寫信跟他分享自己是第一次在這裡買洋裝、買西裝，回憶滿滿，也提及寶慶的歷史回憶是最大優勢，對50歲以上的客層也有誘因，而他們購物實力也高。

▲民國71年遠百寶慶美國商品展（上圖）與民國75年遠百寶慶瑞士國際展（下圖），徐旭東董事長均為剪綵嘉賓。（圖／業者提供）

此外也提到遠百寶慶的未來規劃，將結合西門町商圈與三條捷運交會的優勢，在之後坪數變大、便更新的建築中，提供購物、餐飲與娛樂兼具的賣場，在未來的高樓層會有電影院，提供更加完整的逛街體驗，也希望成為西門町的新地標。

▲遠東百貨寶慶店外觀現況。（圖／記者謝婷婷攝）

而遠百寶慶在7／24最後營業日當天，也將在晚上5：50至6：00舉辦「萬分感謝 真情祝福」閉店熄燈活動，要跟廣大的顧客說再見。目前推出百貨服飾當日單筆滿3,500元送250元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元的出清回饋。