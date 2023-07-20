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難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

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▲▼5個變醜壞習慣小心爛臉、狂長痘。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲想維持肌膚好狀態，快改掉日常生活中的不良小習慣。（圖／翻攝IG@haeny_gram）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝pexels、IG@redvelvet.smtown

女生為愛美願意付出時間心力、金錢來保養好肌膚，但你知道嗎？日常生活中有些大家常做的小動作，其實會導致長痘痘、色素沈澱，甚至長皺紋等肌膚問題，不僅會讓保養效果大打折扣，甚至可能會爛臉。快改掉以下5個會讓你變醜的壞習慣，別再犯了。

1.舔嘴唇

秋冬天氣乾冷容易導致肌膚、甚至嘴唇乾燥起皮，很容易讓人不經意間就舔嘴唇，但經常舔嘴唇會越舔越乾，還很容易誘發唇炎。一旦感覺到乾燥就即時喝水由內補充水分，並準備保濕效果好的護唇產品帶在身上，隨時塗抹滋潤嘴唇。

▲▼5個變醜壞習慣小心爛臉、狂長痘。（圖／翻攝IG,unsplash）

2.自己在家擠痘

雖然在醫院給醫師清痘痘和在家自己擠痘痘，看起來過程好像差不多，但實際上差很多。自己擠痘痘不僅容易擠不乾淨，還容易用力過猛傷害皮膚，留下痘疤、痘坑凹洞，而且皮膚科醫師使用的器具都經過消毒，而大多數人都直接用手擠，也忽略消毒，容易發生感染，造成二次發炎或加重痘痘情況。

3.愛用手揉眼睛

眼周肌膚是全臉肌膚最薄也最脆弱的部位，經常用手揉眼睛不僅會導致眼皮鬆弛、摩擦出細紋，還會讓手上的細菌進入眼睛裡，引起結膜炎或角膜炎等眼部發炎感染問題。

▲▼5個變醜壞習慣小心爛臉、狂長痘。（圖／翻攝IG,unsplash）

4.喜歡托腮或摸臉

有些人很喜歡托腮，但一個不小心也容易損傷肌膚，尤其將頭部重量壓在手上拖著，這樣容易拉扯到肌膚，長期下來會導致長皺紋，且手上細菌很多，托腮、摸臉都會將細菌帶到臉上，增加肌膚感染風險，甚至引起臉部長痘痘。為了維持好肌膚，記得要多洗手，少摸臉。

▲▼5個變醜壞習慣小心爛臉、狂長痘。（圖／翻攝IG,unsplash）

5.喜歡低頭玩手機

3C產品發達的現在，幾乎人人都是低頭族，但長時間的低頭低頭會增加對頸椎的壓迫，導致頸椎變形或增生，甚至可能造成身體歪斜，而且下顎的線條也會變得越來越不明顯，甚至出現雙下巴。

►保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感

►皮膚科醫師教「抗痘飲食」！多吃8種蔬菜，去痘還能美白又抗老

關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 爛臉, 變醜, 肌膚

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