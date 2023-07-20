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睡得好會產生「瘦體素」不易胖　4重點打造優質睡眠

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睡眠,睡覺,起床（圖／達志／示意圖）

▲睡眠對身體機能、心靈與精神修復都相當重要。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／台北報導

睡眠是生活重要的一部份，現代人因為工作與環境壓力，導致睡眠障礙或無法熟睡，毛衛中醫師表示，充足且良好的睡眠品能讓「瘦體素」上升，增加能量和熱量的消耗，養成不易發胖的體質，想要改善睡眠須做到下列4個重點。

▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲現代人常因熬夜、加班導致睡眠不足。（圖／pakutaso）

睡足6個鐘頭
一般人至少要睡足6個鐘頭，且建議從晚上10點至凌晨3點，是睡眠最有效率的時段，只要此階段有良好的睡眠品質，就會有睡飽的感覺，相反的，若是睡的時間不對，則會有睡不飽與愈睡愈累的感覺。

室內溫度16度至18度最理想
要營造良好的睡眠環境，除了亮度要降低、避免外在光線之外，還要注意室內的溫度控制，在良好透氣保溫的被褥下，溫度以攝氏16-18度最為理想，且臥室色彩要柔和淡雅，減輕睡眠前的壓迫感。

▲▼睡覺,小孩,孩子,睡眠。（示意圖／pixabay）

▲除了睡眠時間，睡覺的環境也很重要。（圖／pixabay）

睡前腹式呼吸法
為了放鬆心情，可以在睡前泡泡澡、點助眠的香氛或精油、遠離3C產品，搭配舒眠音樂及睡前舒壓小運動做到身心靈徹底的放鬆，像是人人可做的腹式呼吸法，緩慢且深長的呼吸方式可以刺激副交感神經，達到放鬆的效果。

睡覺,側睡（圖／達志／示意圖）

選對床墊也很重要，一定要試躺。（圖／達志示意圖）

良好的床墊品質
除了睡眠長度、室內空間與心情之外，床寢的選擇也很重要，無論床墊或枕頭，建議至少試躺10分鐘以上，一般來說，體重較重會比較適合較硬的床墊，但仍要親身試躺來挑選；枕頭針對較常側睡者，高度與單側肩寬應該相等；而背躺睡姿所需的枕頭以支撐頸部為主，大約是自己的一個拳頭高度。

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