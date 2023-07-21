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阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」　Karencici超短上衣辣秀小蠻腰

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▲▼阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」。（圖／品牌提供）

▲阮經天與MC HotDog熱狗、小春Kenzy、Karencici一同為日本潮流品牌開幕站台，大秀潮流穿搭。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

日本高端潮流品牌EVISU近日宣布於台北東區開設首家旗艦店，正式進駐台灣，開幕記者會當天更請來金馬影帝阮經天與MC HotDog熱狗、小春Kenzy、Karencici三位嘻哈世代代表演繹他們的潮流style穿搭，其中熱狗被讚帥過阮經天、是當天最帥，小天大讚「狗哥很帥」之餘，還毛遂自薦願意免費幫熱狗拍MV，更加碼MV裡可以脫衣直呼「我有健身！」讓全場笑聲不斷。

▲▼阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」。（圖／品牌提供）

近來鮮少公開露面的阮經天，帥氣魅力依舊不減，一現身就讓現場鎂光燈閃不停，他選穿Evergreen AW23系列新款，以日式雙家花毛絨刺繡牛仔夾克搭配經典刺繡海鷗logo牛仔褲，完美展現他喜歡經典的時尚態度，他認為穿出自己風格更重要，「與其一直追逐新的流行，不如選擇自己喜歡、穿得舒服的經典元素，自己穿得開心、舒服了，你（看起來）的感覺也會不太一樣」。

他更透露自己從學生時期就很喜歡EVISU，但唸書時比較難擁有，而現在能成為EVISU品牌摯友也讓他感到很榮幸、很開心。一到訪談時間，他就笑說很多人以為他在休息，但其實他一直都在拍戲，接下來9月、10月將有兩部電影即將上映，也會開始跑宣傳。

▲▼阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」。（圖／品牌提供）

潮流向來與嘻哈音樂密不可分，頑童MJ116成員小春Kenzy穿著EVISUKURO AW23系列水洗夾克，搭配壓紋貼布工裝褲，簡單就很有型；Karencici以金魚百花刺繡牛仔外套搭配同款刺繡直筒牛仔褲，還將內搭T恤向上捲，大方秀出緊實小蠻腰，讓她直呼「整套就是有點帥帥辣辣還有可愛的感覺」。

▲▼阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」。（圖／品牌提供）

嘻哈天王MC HotDog熱狗則是提到自己最近很喜歡穿比較古著、復古的style，所以有很多復古經典元素的EVISI就很符合自己的穿搭口味，他當天穿著獨家牛仔面料和服外套，背後有著二神聚財圖的精美繁複刺繡，搭配同樣印花小海鷗刺繡修身牛仔褲、搶眼銀項鍊和設計感墨鏡，氣場直接開到最大，更讓他「獲選」當天現場最帥！不僅阮經天被問誰穿得最帥時直呼「當然是狗哥！」Karencici也大讚「我也覺得是狗哥，因為他穿的那件外套真的很帥！」

難得一同出席活動，阮經天從活動一開始就多次說到「從小聽熱狗的歌長大」，透露自己平時在家都會聽熱狗與小春的歌，大讚他們很帥，直呼願意免費幫熱狗拍MV，「你找我拍不用錢！」更自動加碼可以秀身材「狗哥的MV我可以脫衣服，我有健身！」讓熱狗笑回「好，以後我幫你寫歌也不用錢」。

▲▼阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」。（圖／品牌提供）

▲▼阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」。（圖／品牌提供）

1991年在日本大阪創立的傳奇品牌EVISU，是許多時尚人士心中無可取代的潮流經典代表，其堅持工藝與細節的職人精神，很快就席捲日本時尚潮流圈，更被日本丹寧業界譽為「大阪五虎」之一。全台首間敦化旗艦店運用以「日本藍」為主色調並以流行於千禧年間的「金屬銀」點綴，約48坪的店面裡服裝款式一應俱全，包含經典Evergreen及深受年輕人喜愛的EVISUKURO系列全都買得到。

▲▼ 黃宣用鬍子style力挺Toiletpaper聯名。（圖／品牌提供）

▲黃宣與9m88、謝欣穎、劉敬一同出席LONGCHAMP x TOILETPAPER聯名系列活動。

法國精品品牌LONGCHAMP近日也舉辦攜手知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》推出的聯名系列發表會，活動現場特別請來戲劇女神謝欣穎、靈魂女聲9m88、音樂鬼才YELLOW黃宣和好萊塢新星劉敬等時尚名人搶先到場演繹。黃宣繼去年金曲獎後再次黏上鬍子重現「傑克先生」，大讚聯名系列大膽前衛的精神「Just like me!」而劉敬則是自曝將「人生第一次的活動」獻給了LONGCHAMP。

關鍵字：

EVISU, 阮經天, MC HotDog, 熱狗, 小春, Kenzy, 頑童, MJ116, Karencici, 潮流, 牛仔

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