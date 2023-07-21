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55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」，輕鬆養出不老體質

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▲▼55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜傳授三伏天祛濕，冬病夏治養出不老體質。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

55歲伊能靜把自己活成35歲，私下的她對養生很有一套，日前她就在《小紅書》分享「三伏天祛濕」秘訣，跟著做你也能養出不老體質。

伊能靜分享，7/11開始就是三伏天，三伏天是夏季最炎熱的時候，「伏」是指一年陰氣受陽氣所迫藏於地下，三伏分為初、中、後伏。

▲▼55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

以現在7月中旬下來說，初伏已快要結束，前期是祛寒濕，不要吹冷氣的時候不穿襪子，不要露膝蓋也別吹冷風，上班族最好在短裙上搭個小披肩，最重要是別吃冰冷食物，尤其是剛起床的時候，趁炎熱的時候更要防止寒氣潛伏。

而中伏就是就是從21號這兩天開始，這段時間是需要祛濕熱，油頭油皮更要注意飲食，不要吃辛辣、油炸和重鹹的食物，洗完頭髮要吹乾，記得多走路、流汗，流汗後不要馬上喝冷飲，趁著三伏天調整體質，乾皮建議每天濕敷，像她自己是一天兩片面膜，盡量多喝滋潤脾臟的飲品。

▲▼55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

像是每天早上起來都會喝熱杏仁豆漿，下午四點前會喝常溫的綠豆薏仁水，晚上會喝女神茶，冬病夏治是有道理的。
雖然天熱也提醒大家，西瓜不要空腹吃，有女兒的媽媽也請留意，這時候不要給女兒喝冰水、吃冰西瓜，太多的冰淇淋和吹冷氣時光腳，出汗後洗冷水澡都是不行的，女兒體質的養成，媽媽要多費一點心思。

▲▼55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

最後在末伏適合健脾胃，少吃會上火的食物，上火容易會散陽氣。蓮藕排骨湯、山藥排骨湯、蓮子百合粥、苦瓜排骨湯等，苦味特別適合夏季消暑清熱，是天然的養生食物，這時候更適合喝看不到的水，例如湯、粥、蔬菜等，因為看得見的水就像是白開水，建議小口小口的喝，這樣不怕利尿，這樣反而能幫助分配到身體缺水的地方。

▲▼55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

關鍵字：

伊能靜, 保養, 抗老, 三伏天, 祛濕

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