夏日戲水後私密處悶癢不舒服？專家曝5大NG行為快避開

▲夏日戲水消暑時有些事項要注意，以防私密處肌膚不舒服。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

炎熱的夏季氣候，讓人總想安排個玩水消暑的行程，不管是到海邊或泳池，一泡到水裡就不想起來！但應該有不少女性都曾有類似經驗，長時間游泳、玩水後，總會有私處悶癢或不舒服的狀況，這除了與水質乾淨與否有關外，也可能是因沒做好正確的清潔與護理。瑞典唇淨私密護理品牌Lip Intimate Care就列出泳池＆海邊戲水的5大需要注意事項，幫你遠離戲水後的私密肌膚危機。

＃減少深水區戲水，游泳時間別太長

深水位的水溫較低、水壓較大，人體會產生不舒服的反應，像是心跳加快、血壓升高，抵抗力也會漸漸下降。除此之外，泳池氯水濃度高，浸泡的時間越長，都是會讓壞菌趁虛而入的機會，建議戲水時可以減少在深水停留，並注意戲水時間，盡量勿超過2小時。

＃不要隨便坐下，換洗衣物安全收好



就像平時在戶外公用的椅子、馬桶一樣要特別小心，到了泳池或海邊，許多女姓會坐在人們光腳踩來踩去的泳池邊或板凳休息，難免一不注意沾上壞菌，建議更換的內衣物也要注意使用乾淨的袋子裝好，不要隨便攤放在公用置物櫃中。

＃戲水後儘快換下泳衣並沖洗身體



不管是到游泳池或海邊，有些女性戲水後貪圖方便，不換下泳衣，便披著一件外套或短褲離開。戲水後建議儘快更換下潮濕的泳衣，避免讓海水沙灘中的外來污染物有機可趁，並儘快使用淋浴沖洗設備清洗私密部位，保持外陰清潔與乾燥；而游泳池常用氯製劑消毒，所以身體肌膚也別忘了沖洗。如發現不適，應及時去醫院檢查。

＃挑選透氣泳衣材質，減少私密摩擦問題



尤其在炎熱的天氣時，挑選泳衣的布料很重要，因泳衣使用的材質較不透氣，穿著緊身泳衣牢牢緊貼著私密處，戲水一日後可能出現私密處磨破皮、分泌物不適等問題。除了戲水完畢後盡快換下泳衣與清洗外，也建議挑選光滑舒適、 大小適中的優質彈性泳衣、泳褲，以避免此狀況發生；也可使用私密處潤澤保養品，塗抹於過緊衣物邊緣處，幫助滋潤肌膚，減少乾燥、摩擦的情況，更可塗抹一層至外陰部作為戲水防護使用。

＃多補充水分，攜帶透氣衣物減少異味



夏日水上活動長時間曝曬，炎熱的環境下，再加上長時間穿著潮濕不透氣泳衣，且不喝水、戶外不方便上廁所而憋尿的狀況下，容易造成私密處悶癢等不適感。建議除了戲水後儘快更衣且清洗外，建議可多補充水分，並隨身攜帶棉質透氣衣物，讓空氣在衣服中流動，減少身體潮濕造成的異味問題。

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