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BTS成員V紅色中空裝絕配美洲豹珠寶　當卡地亞大使狂放電

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▲▼ V當Cartier大使 。（圖／公關照）

▲卡地亞宣布南韓天團BTS成員V，成為新任Panthère de Cartier形象大使。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BTS防彈少年團人氣旺，成員們各個擁一線精品品牌代言，Jimin（朴智旻）代言美國珠寶品牌Tiffany、柾國（Jung Kook）是Calvin Klein Jeans與Calvin Klein Underwear全球代言人、j-hope為LV（Louis Vuitton，路易威登）形象大使，近日V（金泰亨）則拿下卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier珠寶系列形象大使頭銜，身穿紅西裝配美洲豹項鍊與戒指拍形象照，大展型男魅力。

▲▼ V 。（圖／翻攝IG）

▲V分享拍攝卡地亞形象照花絮，原來紅色西裝外套下什麼都沒穿。（圖／翻攝thv IG）

從卡地亞發布的形象照中，可見V眼神放電，紅西裝絕配K金美洲豹珠寶，而V在IG分享拍攝花絮照，粉絲才知道他的紅西裝外套下什麼都沒穿，中空裝把主舞台都留給了豹頭項鍊與戒指，散發優雅性感的貴公子氣息。他不僅成為卡地亞大使，今年初也成為法國時尚品牌CELINE大使，經常成套最新服裝與包款亮相做最佳示範。

▲▼ V 。（圖／翻攝IG）

▲V同時是CELINE品牌大使。（圖／翻攝thv IG）

V的緋聞女友、BLACKPINK成員Jennie也是時尚圈寵兒，早已被香奈兒（CHANEL）簽下當品牌大使，各場大秀都可見她的身影，她出席坎城影展等國際重要場合，也以香奈兒服裝與珠寶為首選，今年她在坎城宣傳HBO影集《偶像漩渦》（The Idol），即以2020春夏高級訂製服系列的白色蕾絲馬甲蓬裙洋裝，飾落肩黑色薄紗造型現身紅毯，甜美公主風格造型令人印象深刻。

▲▼ Jennie 。（圖／公關照）

▲Jennie是香奈兒大使，在坎城影展宣傳時穿香奈兒2020春夏高級訂製服搭配高級珠寶。（圖／香奈兒提供）

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關鍵字：

BTS防彈少年團, V, Cartier, 卡地亞, Jennie

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