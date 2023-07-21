江詩丹頓袖扣錶、打火機懷錶台灣現蹤　古董簡約卻一點也不簡單

▲江詩丹頓簡約之萃經典時計錶展中最古老的作品為1824年具備跳時顯示、分鐘、秒鐘、機刻銀質面盤的玫瑰金懷錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）的優雅美學深植品牌DNA，即起至29日於台北信義遠百A13概念店舉辦「簡約之萃經典時計錶展」，總廠從近1,600件收藏精選15件古董作品，展現品牌在不同風格年代展現的簡約之美，名為簡約卻一點也不簡單，展品中有形似打火機或飛碟的時計，也有別在袖口的袖扣錶，充滿妙趣。



▲1954年江詩丹頓與法國代理商Verger Frères合作的黃金「驚喜」懷錶，尺寸如小巧打火機。

江詩丹頓簡約之萃經典時計錶展中最古老之作，為1824年具備跳時顯示、分鐘、秒鐘、機刻銀質面盤的玫瑰金懷錶，採清晰易讀的三針一線設計，並結合品牌研發的錶背鑰匙上鍊系統；而懷錶的造型並非只有圓形一種，同場展出名為「驚喜」的黃金懷錶果然令人驚艷，外觀猶如小型打火機，按下按鈕即出現面盤，為江詩丹頓1954年與法國代理商Verger Frères聯手的創意結晶。



▲造型如飛碟的江詩丹頓1959年具備刀鋒中殼與放射紋鍍金面盤的玫瑰金超薄Disco-Volante懷錶。



▲江詩丹頓1970年具備黃金鍊帶的黃金花式方形錶款。

社會議題與流行風潮也深深影響鐘錶設計，此次江詩丹頓展出的1959年刀鋒中殼與放射紋鍍金面盤的玫瑰金超薄Disco-Volante懷錶，如飛碟般的造型呼應當時人們關注的外星人話題，其纖薄錶殼同時也彰顯品牌精湛的超薄機芯工藝；時尚趨勢也啟發創作，1970年代的黃金鍊帶的黃金花式方形錶款顯露大膽又時髦的一面；而男士袖扣錶呈現獨特白色格紋面盤並點綴超大的數字9，7時方向刻意開小窗秀擒縱輪，加上搭載厚度僅1.64毫米的1003超薄機芯，再次展現簡約卻一點也不簡單的品牌精神。



▲江詩丹頓1985年設計的黃白雙色金袖扣錶。

古董時計不僅成為品牌珍貴資產，也是今日收藏家渴求的收藏目標，不少品牌如江詩丹頓、Zenith開始加入賦予古董錶第二生命的行列，積家（Jaeger-LeCoultre）近日也推出第二個The Collectibles典藏系列，涵蓋1920年代至1970年代「黃金時期」共11只腕錶，包括一款1920年代的Duoplan腕錶、一款1930年代Reverso翻轉腕錶，以及誕生於1950年代初的兩款創新之作Futurematic腕錶和Memovox響鬧腕錶，每一只錶都經過積家歷史專家認證、專業製錶全面維護與修復，隨錶附品牌歷史檔案資料摘錄和《The Collectibles》權威參考書，以及一條與腕錶風格完美契合的全新小牛皮錶帶，若原裝包裝盒和包裝紙以及原裝錶帶齊備，也會一併交付給收藏家。



▲積家可銷售的The Collectibles典藏系列1957年製Futurematic腕錶。（圖／積家提供，以下同）



▲積家1933年Revrso腕錶也被納為The Collectibles典藏系列。