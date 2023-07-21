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Seiko薄還要更薄　復刻稜角分明經典錶露新意

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▲▼TUDOR,SEIKO 。（圖／公關照）

▲King Seiko 2023全新「KSK」復刻錶款-SJE089J1，108,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko於1961年推出King Seiko腕錶，以高精準度機械錶奠定專業地位，1965年發表的「KSK」系列更以稜角分明的外型設計成為招牌特色，去年品牌復刻此經典之作，以豐富的色彩與復古鍊帶勾起錶迷回憶，今年推2款搭載6L35薄型機械機芯的新錶，亮點是比2022年限量錶更加纖薄，甚至較搭載手上鍊機芯的1965年King Seiko KSK原創款薄0.2毫米。

▲▼TUDOR,SEIKO 。（圖／公關照）

▲新款King Seiko KSK復刻錶搭載6L35薄型機芯，比去年限量版更纖薄。

今年復刻的King Seiko KSK腕錶共有銀色與黑色面盤兩款，錶面均飾以太陽放射蚊，外觀則更接近1965年原創款，搭配扁平的七排式鍊帶，與帶有稜角的錶耳完美接合，與2022年限量版最大差異是改良了錶殼結構，同時降低了箱型藍寶石水晶鏡面的高度，使得整體厚度比前一代更為纖薄。

▲▼TUDOR,SEIKO 。（圖／公關照）

▲另有黑色面盤的King Seiko KSK復刻錶SJE091J1可供選擇，108,000元。

帝舵表（TUDOR）也從過往歷史取材，紀念英國北格陵蘭考察隊成立70周年，打造融合冒險精神的TUDOR Ranger腕錶，面盤3、6、9及12方向特大阿拉伯數字延續了系列的經典元素，搭配輪廓圓潤的箭頭形設計時針與尖分針，秒針尖端則飾以酒紅色，備有鍊帶與皮膠合成錶帶款式，均裝載獲瑞士官方天文台認證（COSC）的MT5402型機芯。

▲▼TUDOR,SEIKO 。（圖／公關照）

▲TUDOR Ranger鍊帶錶，100,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）

▲▼TUDOR,SEIKO 。（圖／公關照）

▲搭配皮膠合成錶帶的TUDOR Ranger腕錶，90,000元。

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關鍵字：

Seiko, TUDOR, 帝舵表

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