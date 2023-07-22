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LIFE・經典／全球最高住宅「hypertower」開賣　像是杜拜市中心的高級珠寶

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▲Burj Binghatti Jacob & Co Residences`s hypertower。（圖／翻攝Burj Binghatti Jacob & Co Residences官方IG）

▲Burj Binghatti Jacob & Co Residences's hypertower。（圖／翻攝Burj Binghatti Jacob & Co Residences官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

目前全球最高住宅、位於紐約的「中央公園塔Central Park Tower」即將失去高度的寶座，因為一間房產開發商正推出一座名為「Burj Binghatti Jacob & Co Residences」的「超高塔hypertower」，且號稱這座建築的高度，將超越曼哈頓Central Park Tower的472米紀錄，摘下全球最高住宅的寶座，而正好住宅頂端設計像是戴上皇冠一般。

該建築是阿聯酋房地產開發公司Binghatti，以及鐘錶製造商Jacob & Co的合作方案，在對外的聲明稿中，他們表示目標是「成為世界上最高的住宅建築之一」。

▲Burj Binghatti Jacob & Co Residences`s hypertower。（圖／翻攝Burj Binghatti Jacob & Co Residences官方IG）

相較於Central Park Tower的98層樓，hypertower即將有100層樓，釋出的設計圖外觀可看到建築頂端有一座由菱形尖塔組成的皇冠設計，而外觀的靈感來自於Jacob＆Co（雅各布）的高級鐘錶系列，包括Fleurs De Jardin、Astronomia和Billionaire，而從整體來看，該建築似乎也像是佇立在杜拜建築群中一棟昂貴華麗的珠寶一般。

 
 
 
 

而在這棟居有100層樓的住宅中，包括豪華的兩居室和三居室住宅，且將設有專屬的禮賓團隊，提供像日間照顧、保鏢、司機和私人廚師等客製化服務。」而在該建築的頂端將會有「迪拜最豪華和獨一無二的五個頂級公寓」。Jacob＆Co的主席兼創意總監雅各布・阿拉博表示：「頂級的住客將處於世界的頂端，提供著無盡的城市天際線景觀，包括市中心和杜拜水道。」且配備私人電梯跟無邊際泳池。

 
 
 
 

當然入住這樣豪華住宅的住客，永遠都講求一種氛圍，頂樓的最高級公寓名字來自Jacob＆Co最受歡迎的手錶Astronomia Sky Penthouse，其他住宅也以寶石為名，像是有三間起居室的Ruby Sky Mansions，或是一層樓僅兩戶的Fleurs de Jardin Sky Mansions和Diamond Sky Mansions，而其餘兩間起居室和三間起居室的住宅，分別被稱為Emerald Villas、Sapphire Villas和Ruby Villas。

 
 
 
 

Hypertower也位於迪拜的商業灣金融區，建築的外立面靈感來自Jacob＆Co所著名的鑽石作品，並設計成反映日出和日落的風格，所以當落成之後，該建築也將成為杜拜城市的新風景。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築

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