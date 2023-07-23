fb ig video ETtoday search mobile

夏天吃冰！IG爆紅花生芝麻冰淇淋、超Q彩熊冰一口消暑好清涼

>

文／MENU美食誌

夏天來了，只有吃冰才能撫平燥熱的心，小編選出六間浮誇系冰品，還不快筆記起來！

張豐盛商行
桃園市中壢區

主打花生和芝麻專賣店，研發堅果、休閒食品、蜜餞等多元化豐富商品，但店內最熱賣的是IG打卡爆紅的花生芝麻冰淇淋，用料實在，口味濃郁相當好吃。

▲冰品 。（圖／美食誌提供）

▲張豐盛商行。（圖／美食客一枚吃貨提供）

金雞母JINGIMOOCAFE-永康店
台北市大安區

以台灣食材為基礎，融入多方創意，不僅擺盤十分講究，還非常好吃。推薦秋白焦香紅茶冰、燒冰莓果、金雞蛋鮮奶酪、玫瑰鮮奶酪和屏東春暖大花玫瑰冰。

▲冰品 。（圖／美食誌提供）

▲金雞母JINGIMOOCAFE。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

昭和浪漫洗濯屋
台北市大同區

店家採用木質地板，保留了傳統木製老房的格局，以大量古董營造出日本大正的浪漫風格，主要提供霜淇淋、飲料及甜點，推薦紅心芭樂霜淇淋。

▲冰品 。（圖／美食誌提供）

▲昭和浪漫洗濯屋。（圖／美食客覓時提供）

浪花丸 かき氷·島食
花蓮縣花蓮市

日本沖繩琉球風的佈景設計，採用當日現煮的配料，煮出美味又健康的甜品。除了冰品也有紅豆湯以及咖啡可以選擇，推薦北海白熊君、八重山彩熊君。

▲冰品 。（圖／美食誌提供）

▲浪花丸 かき氷·島食。（圖／美食客charles_0516 蕭蕭提供）

貨室甜品
台北市大同區

大片落地窗搭配木質吧檯，整體走清新風格，除了冰品也有販賣店家自己做的甜品，推薦有著滿滿草莓的洛花春莓，和帶有濃郁抹茶香氣的抹綠映紅 。

▲冰品 。（圖／美食誌提供）

▲貨室甜品。（圖／美食客玉晴提供）

朝日夫婦
新北市淡水區

店面不大，有著海邊度假小屋的氛圍，提供的日式刨冰雖然只有簡單幾款，但每樣都非常美味，特別推薦淡水夕日和ESPUMA宇治金時。

▲冰品 。（圖／美食誌提供）

▲朝日夫婦的日式刨冰。（圖／美食客LiLi提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 冰品, 消暑

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

微辣「短版背心」百搭好入手！6款平價推薦　UNIQLO不到200元

微辣「短版背心」百搭好入手！6款平價推薦　UNIQLO不到200元

廣末涼子離婚！43歲超狂童顏完全不像3孩子的媽，纖細體態根本是少女

廣末涼子離婚！43歲超狂童顏完全不像3孩子的媽，纖細體態根本是少女

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

新崛江商圈時尚新地標　克萊亞扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗 韓韶禧改當迪奧小公主！暗黑風格搭Lady Dior超有個性 男生不敢追妳的原因？選一種飲料測出隱藏秘密 Seiko薄還要更薄　復刻稜角分明經典錶露新意 看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沉，狠起來不手軟 小S女兒許曦文穿高衩秀長腿、周湯豪每天換香水　站台美妝大呼緊張 誠品「理想的文具」200公尺人龍等進場　利百代印泥包包超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面