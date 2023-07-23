夏天吃冰！IG爆紅花生芝麻冰淇淋、超Q彩熊冰一口消暑好清涼

文／MENU美食誌

夏天來了，只有吃冰才能撫平燥熱的心，小編選出六間浮誇系冰品，還不快筆記起來！



張豐盛商行

桃園市中壢區

主打花生和芝麻專賣店，研發堅果、休閒食品、蜜餞等多元化豐富商品，但店內最熱賣的是IG打卡爆紅的花生芝麻冰淇淋，用料實在，口味濃郁相當好吃。

▲張豐盛商行。（圖／美食客一枚吃貨提供）

金雞母JINGIMOOCAFE-永康店

台北市大安區

以台灣食材為基礎，融入多方創意，不僅擺盤十分講究，還非常好吃。推薦秋白焦香紅茶冰、燒冰莓果、金雞蛋鮮奶酪、玫瑰鮮奶酪和屏東春暖大花玫瑰冰。

▲金雞母JINGIMOOCAFE。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

昭和浪漫洗濯屋

台北市大同區

店家採用木質地板，保留了傳統木製老房的格局，以大量古董營造出日本大正的浪漫風格，主要提供霜淇淋、飲料及甜點，推薦紅心芭樂霜淇淋。

▲昭和浪漫洗濯屋。（圖／美食客覓時提供）

浪花丸 かき氷·島食

花蓮縣花蓮市

日本沖繩琉球風的佈景設計，採用當日現煮的配料，煮出美味又健康的甜品。除了冰品也有紅豆湯以及咖啡可以選擇，推薦北海白熊君、八重山彩熊君。

▲浪花丸 かき氷·島食。（圖／美食客charles_0516 蕭蕭提供）

貨室甜品

台北市大同區

大片落地窗搭配木質吧檯，整體走清新風格，除了冰品也有販賣店家自己做的甜品，推薦有著滿滿草莓的洛花春莓，和帶有濃郁抹茶香氣的抹綠映紅 。

▲貨室甜品。（圖／美食客玉晴提供）

朝日夫婦

新北市淡水區

店面不大，有著海邊度假小屋的氛圍，提供的日式刨冰雖然只有簡單幾款，但每樣都非常美味，特別推薦淡水夕日和ESPUMA宇治金時。

▲朝日夫婦的日式刨冰。（圖／美食客LiLi提供）

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