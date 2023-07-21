誠品「理想的文具」200公尺人龍等進場　利百代印泥包包超可愛

▲誠品「理想的文具」開展。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品最受歡迎的展覽之一「理想的文具」今（7／21）開展首日，在開放進場前就有200公尺人龍等排隊，才一開張就相當熱鬧，今年台灣文具利百代首度參展，祭出懷舊小天使IP等相關產品，連經典的印泥外型都化身成隨身包包，果然馬上就快被掃光，還有6大文具品牌現身駐點，文具控別錯過喔。

誠品書店年度大型文具展「2023理想的文具」今年以「機場」元素為概念，會場有滿滿的出遊風，現場推出超過萬種文具選品，內有500個品項是首次在台獨家販售，日本插畫家朝野Peko獨家聯名的機場系列文具及航空小物，共有60款能讓粉絲收集。此外還有「文具Buffet」裝到飽，只要購買專屬收納盒就可自由選擇「王子橡皮擦」、「HAPPYMT蠟粒」，其他搞怪可愛的土產造型便利貼、紹興／高粱酒墨水，讓你邊用邊療癒。

其他話題櫃位包括日本百年文具品牌KOKUYO，重現旗下最新的羽田機場概念店「KOKUYODOORS」，販售限定空運商品，而零食般包裝的文具串串包與限定色經典文具最特別；紙品品牌MD響應15週年，空運來台展示與15位合作藝術家的設計原畫；PLUS將機場行李轉盤融入展場設計，受歡迎的Team-Demi文具組也變身超大行李箱。

台灣品牌「利百代」首次參展，小時候一定用過的小天使鉛筆、紅藍印台化身隨身背包，立刻化身潮品，走在街上回頭率一定高。此外還有職人技藝入門體驗班，像是PAPERWORK手搖活版印刷、日本MD特色便條紙手工封膠的「天糊」工作坊，都能於6F主展場現場體驗。

另一台灣文具用品雄獅經營的「雄獅文具想像力製造所」，今年再度舉辦顏料射擊藝術慶典「2023彩耀日COLOR BOOM!!」，預訂將於8／10日至8／20重磅回歸，且今年活動時間再加長、互動遊戲再優化。

「2023彩耀日COLOR BOOM!!」將藝術創作與水槍射擊相互結合，打造兩大色彩實境遊戲「繽紛色擊」及「流彩碰撞」，採用安全又方便的可水洗顏料，讓大家無壓力的透過直覺的方式享受互動藝術，並發揮想像力大膽創造，做出最獨特的藝術作品。

「繽紛色擊」在綠地間拿起水槍將創意自由地瞄準、射擊在畫靶上，創造出一幅幅混色的行動藝術；「流彩碰撞」則讓你由藝術家變身為行動畫布，穿上白色T-shirt與三五好友互相用顏料妝點對方，玩上一場放膽玩樂的瘋彩大戰，順便釋放身心。活動期間也有舉辦森林微市集，大汗淋漓後能大口嗑冰、輕鬆玩手作，享受自然生態與藝術美學，該活動須先購票入園參加。