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潤娥露香肩美背造型如女神降臨　小巧葫蘆珠寶添可愛氣息

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▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥於青龍獎換穿藍色禮服同樣出色，搭配Qeelin小巧的Wulu葫蘆鑽石耳環顯得可愛。（圖／翻攝yoona__lim IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓影界頒獎典禮盛事之一的青龍獎日前落幕，女星潤娥在紅毯上以黑色大露背禮服吸引眾人目光外，她還與全炫茂擔任針對串聯平台電視劇進行評分頒獎的第二屆青龍系列大賞主持工作，每一套露香肩美背造型都如女神降臨，她不忘戴上代言的華人珠寶品牌Qeelin招牌的Wulu葫蘆耳環或戒指，讓她更顯俏皮可愛。

▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥於紅毯穿Isabel Sanchis黑色禮服，轉過身大露美背驚豔全場。（圖／翻攝yoona__lim IG）

▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥的浪漫粉紫色禮服造型也很吸睛。（圖／翻攝yoona__lim IG）

潤娥在典禮上穿搭奉行「Less is More」準則，未穿戴大件的珠寶項鍊，反而以小巧的珠寶妝點。身穿心型領藍色露背禮服，巧搭Qeeelin Wulu系列葫蘆造型鑽石耳環，而換上夢幻的浪漫粉紫禮服也僅搭配葫蘆戒指，展現恰到好處的優雅氣息。

▲▼潤娥 。（圖／Qeelin提供）

▲潤娥小露蠻腰，秀代言品牌Qeelin的Wulu Echo系列新珠寶。（圖／Qeelin提供）

換下隆重禮服，33歲的潤娥私下穿搭其實很少女，她與義大利時尚品牌MIU MIU合作密切，品牌的露肚裝、迷你裙都能完美駕馭；她連拍攝Qeelin最新Wulu Echo系列珠寶形象照，也以短版衣配丹寧褲露出纖腰的Y2K風格裝扮入鏡，完美演繹洋溢年輕氣息、鑲紅色陶瓷和璀璨鑽石的新款葫蘆珠寶。

▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥與MIU MIU合作無間，是春夏廣告女主角。（圖／翻攝yoona__lim IG）
 

►電視青龍獎／宋慧喬黑色禮服超顯瘦、林智妍透膚薄紗太性感

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關鍵字：

潤娥, Qeelin, MIU MIU

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