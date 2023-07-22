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吃輕食能減肥？營養師曝「4大誤區」要注意　以免越吃越胖

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▲▼ 營養師曝輕食減肥4大誤區。（圖／達志示意圖）

▲不少人都會選擇輕食沙拉來作為減肥餐，但營養師提醒有些細節要注意。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

很多人為了減肥，認真控管飲食，甚至每天吃輕食、沙拉都在所不惜，就希望能多減幾公斤，但營養師谷傳玲就提醒，輕食看起來低脂輕卡，卻不一定能幫助減肥，輕食吃錯了反而會讓人越吃越胖！她就特別點出吃輕食減肥一定要注意的4件事，以免減肥不成，反而變胖。

▲▼ 營養師曝輕食減肥4大誤區。（圖／達志示意圖）

＃蔬菜吃得不夠

許多輕食餐通常是用生菜打底，但因為是生的蔬菜體積較大，看起來很多，但實際上份量並不多，而除了生菜之外，通常都會搭配川燙過的青花菜、扁豆、豌豆、番茄等，種類很匱乏，很容易讓人感覺難以下嚥，吃得更少。而蔬菜量經常吃不夠，除了影響健康，也會直接影響減肥效果。

＃熱量虛標

谷傳玲表示，有些市面上的輕食，熱量標示不清、過於粗略，存在「低標」問題，有些輕食實際熱量甚至可能是標注的2倍之多，很容易產生你以為自己沒吃多少，但其實吃下不少熱量的情況，也就導致很多人天天吃輕食，結果還是變胖。

▲▼ 營養師曝輕食減肥4大誤區。（圖／達志示意圖）

＃醬料的熱量太高

輕食本身確實是低脂的，但是通常搭配的沙拉醬可是高熱量的醬料，一包50g左右的沙拉醬，熱量就堪比一小碗米飯。不放醬料乾吃不好吃，放了醬料熱量又飆升、不利於減肥，也常讓人感到為難。

＃腸胃不適應

谷傳玲提醒，即使你吃的輕食熱量不高，也未必能瘦，因為亞洲人的飲食習慣更喜歡熱食，熱氣騰騰、香氣撲鼻會讓人飲食吃得更愉悅，而生冷、口味單一的輕食就很容易吃膩，然後就容易導致報復性的暴飲暴食，想吃各種各樣的美食犒賞自己，結果不僅受不了，還可能讓你越來越胖。

最後她也提醒，減肥一定要選適合自己的方式，就算是正常吃家常飯菜，少油少鹽、均衡飲食，吃對了也能瘦，不一定要天天折騰自己的腸胃硬吃輕食、沙拉餐，吃錯反而可能讓你越吃越胖。

►不吃早餐會變胖？營養師曝真相：做好「飲食3重點」就沒問題

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關鍵字：

減肥, 減脂, 飲食, 控制, 輕食, 沙拉, 誤區, 營養師, 發胖

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